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Công an điều tra giao dịch gần 1.200 tỷ đồng: Khởi tố Nguyễn Công Võ cùng 23 người khác

Duy Anh
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Các đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn vừa bị công an triệt phá.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Công Võ và Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng.

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Công an điều tra giao dịch 1.200 tỷ đồng: - Ảnh 1.

(Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Công an điều tra giao dịch 1.200 tỷ đồng: - Ảnh 2.

Các đối tượng trong đường dây (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động thông qua không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng.

Đây là một trong những vụ án cá độ bóng đá có quy mô lớn bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, triệt xóa trên địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án là lời cảnh báo đối với những người vì hám lợi, muốn kiếm tiền bất chính mà tham gia cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc trên không gian mạng. Hoạt động này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; không tiếp tay, cung cấp hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội và các phương tiện khác để phục vụ hoạt động cờ bạc.

Khi phát hiện các tài khoản, trang mạng hoặc đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, kể cả trên không gian mạng, đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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