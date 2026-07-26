HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Những sinh viên được cấp sinh hoạt phí hơn 5 triệu đồng/tháng theo quy định mới vừa được áp dụng

Duy Anh
|

Sinh viên ngành điện hạt nhân sẽ được miễn học phí, ký túc xá, nhận sinh hoạt phí hơn 5 triệu đồng/tháng.

Chính phủ ban hành Nghị định 176 ngày 19/5/2026 quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/7/2026.

Các đối tượng được áp dụng chính sách mới

Nghị định này áp dụng đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

Những sinh viên nào được cấp sinh hoạt phí 5 triệu đồng một tháng từ ngày 7/7 - Ảnh 1.

Nghị định này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực điện hạt nhân; các doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân; các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực điện hạt nhân.

Các đối tượng được hưởng ưu đãi tại Nghị định này phải ký cam kết với chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân, cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) và cơ quan cử đi học trước khi được cử đi đào tạo.

Trường hợp các ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân có quy định trong các văn bản khác nhau thì giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân được hưởng mức ưu đãi cao nhất.

Miễn học phí, và cấp sinh hoạt phí hàng tháng

Về mức ưu đãi đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học, học viên cao học trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân ở trong nước, Nghị định quy định như sau:

Những sinh viên nào được cấp sinh hoạt phí 5 triệu đồng một tháng từ ngày 7/7 - Ảnh 2.

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng. Như vậy, sinh viên được hỗ trợ hơn 5 triệu đồng tiền sinh hoạt phí mỗi tháng.

Ngoài ra, được cấp học bổng khuyến khích bằng 1,5 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực khá; 2,0 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực giỏi; 2,5 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực xuất sắc. Việc xét cấp học bổng được tiến hành theo học kỳ của năm học, một năm học xét 2 lần;

Được cung cấp miễn phí giáo trình đào tạo chuyên ngành điện hạt nhân;

Được ưu tiên cử đi thực tập ngắn hạn trong nước và nước ngoài nếu sinh viên trong năm cuối của chương trình đào tạo đạt học lực giỏi trở lên;

Được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp theo cam kết.

Đối với học viên cao học trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ:

Được miễn học phí;

Được ở ký túc xá miễn phí;

Được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở cho học viên cao học và 5,0 lần mức lương cơ sở cho nghiên cứu sinh. Mỗi năm cấp sinh hoạt phí 12 tháng;

Được hỗ trợ kinh phí bằng 35 lần mức lương cơ sở nếu là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất của một bài báo khoa học thuộc các chuyên ngành điện hạt nhân theo nội dung của luận văn, luận án được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Được cung cấp miễn phí giáo trình, sách chuyên khảo chuyên ngành điện hạt nhân;

Được xem xét cử tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực điện hạt nhân ở trong nước và nước ngoài. Kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Được ưu tiên chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở có nội dung theo đề tài nghiên cứu của luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ;

Được ưu tiên cử đi thực tập ngắn hạn trong nước và nước ngoài trong năm cuối của chương trình đào tạo. Chi phí thực tập do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Được giữ nguyên tiền lương và các chế độ hiện hành đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh là công chức, viên chức được cơ quan quản lý cử đi học;

Được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

quy định mới

chính sách mới

Hay độc lạ

sinh viên

Tiền lương

lương cơ sở

học phí

miễn học phí

hạt nhân

cán bộ

công chức

giáo viên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại