Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

Cơ quan chức năng vừa phát cảnh báo tới người dân ở Hà Nội nói riêng và người dân cả nước nói chung về một thủ đoạn lừa đảo mới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa phát cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ của Trung tâm gọi điện yêu cầu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bổ sung hồ sơ, cài đặt ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu khi chưa xác minh thông tin.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, hiện nay, đơn vị đang phối hợp với BHXH Hà Nội, UBND các xã, phường và Bưu điện Hà Nội triển khai đợt cao điểm liên ngành rà soát, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Hoạt động này được thực hiện theo đúng danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Mới đây, vào ngày 19/7, đơn vị nhận được phản ánh của một công dân cao tuổi đang cư trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội về việc nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ của Trung tâm. Đối tượng thông báo công dân phải đến UBND phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Qua rà soát, Trung tâm xác định công dân này không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cần thực hiện bổ sung văn bản ủy quyền trong đợt cao điểm. Điều này cho thấy các đối tượng đã lợi dụng thông tin về chương trình hỗ trợ của Thành phố để tạo dựng lòng tin, phát tán thông tin sai sự thật và tiếp cận người dân.

Trước thực trạng trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội thông báo:

Trung tâm không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đến UBND xã, phường để bổ sung thông tin BHXH. Chỉ những trường hợp thuộc danh sách cần bổ sung văn bản ủy quyền theo Kế hoạch mới được các cơ quan chức năng phối hợp liên hệ và hỗ trợ theo quy trình.

Cán bộ Trung tâm không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng, chuyển tiền, cung cấp số Căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường dẫn lạ thông qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Đối với các trường hợp người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật hoặc không có khả năng đi lại thuộc diện cần hỗ trợ, cán bộ Trung tâm sẽ phối hợp với UBND xã, phường trực tiếp đến nơi cư trú để thực hiện miễn phí theo đúng quy trình của đợt cao điểm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ tới tận nhà hỗ trợ công dân cao tuổi thực hiện uỷ quyền BHXH theo quy định: không thu phí, không yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ (Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội).



Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đề nghị người dân đặc biệt lưu ý:

Không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội khi chưa được kiểm chứng. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần chủ động xác minh thông tin thông qua Tổng đài 024 1022, nhánh phím 7 hoặc liên hệ trực tiếp Điểm Phục vụ hành chính công gần nhất để được hướng dẫn.

(Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội).

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, toàn bộ hoạt động hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong đợt cao điểm đều được triển khai theo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm, Bảo hiểm xã hội thành phố, UBND các xã, phường và hệ thống Tổ hành chính công xung kích.

Danh sách người dân thuộc diện cần hỗ trợ được rà soát, xác minh theo quy trình thống nhất trước khi tổ chức hướng dẫn hoặc đến tận nơi hỗ trợ đối với các trường hợp người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng đi lại.

Trung tâm khuyến cáo, khi nhận được các cuộc gọi thông báo phải bổ sung hồ sơ hoặc thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội, người dân không nên vội vàng làm theo yêu cầu của người gọi. Trước hết, người dân có thể liên hệ Tổ trưởng tổ dân phố, chính quyền địa phương hoặc Điểm Phục vụ hành chính công nơi gần nhất để kiểm tra thông tin.

Trung tâm cũng đề nghị UBND các xã, phường, các cơ quan báo chí và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp tuyên truyền rộng rãi nội dung cảnh báo này, đặc biệt tới người cao tuổi, người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội nhằm phòng ngừa các hành vi giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dân.