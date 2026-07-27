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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 30 triệu đồng gửi tới tài khoản của bà Nguyễn Thị Kim Yên

Duy Anh
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Nghi ngờ đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, bà Yên đã chủ động đến trụ sở Công an xã trình báo và nhờ hỗ trợ tìm chủ nhân để hoàn trả.

Ngày 25/7, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, sáng cùng ngày, Công an xã Hiệp Hòa tiếp nhận thông tin từ bà Nguyễn Thị Kim Yên, sinh năm 1964, trú tại thôn Dinh Hương, xã Hiệp Hòa về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 30 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Nghi ngờ đây là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, bà Yên đã chủ động đến trụ sở Công an xã trình báo và nhờ hỗ trợ tìm chủ nhân thực sự để hoàn trả.

Thực hiện chỉ đạo tiếp nhận và xử lý vụ việc, lực lượng Công an xã Hiệp Hòa đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh, phối hợp cùng phía ngân hàng để rà soát thông tin giao dịch.

Chỉ sau một thời gian ngắn làm việc khẩn trương và chính xác, Công an xã đã xác định được danh tính người chuyển tiền nhầm.

Tại trụ sở Công an xã Hiệp Hòa, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, số tiền 30 triệu đồng đã được trao trả đầy đủ cho chính chủ (Nguyễn Thị Kim Yến, trú cùng xã Hiệp Hòa).

Cảm động trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an và hành động đẹp, trung thực của công dân, chị Yến - chủ nhân số tiền đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các bên.

Công an hỗ trợ người dân trả lại số tiền chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Qua vụ việc trên, Công an xã Hiệp Hòa tuyên truyền và khuyến cáo đến toàn thể nhân dân:

Khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản: Người dân tuyệt đối không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân. Hãy chủ động liên hệ với ngân hàng mở tài khoản hoặc đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo: Hiện nay có tình trạng kẻ gian cố tình chuyển nhầm tiền rồi giả danh nhân viên ngân hàng hoặc công ty tài chính gọi điện đe dọa, ép buộc trả tiền với lãi suất cao. Người dân cần hết sức tỉnh táo, không chuyển trả lại tiền trực tiếp qua số tài khoản lạ do người gọi tự xưng cung cấp khi chưa qua xác minh chính thức từ ngân hàng hoặc lực lượng Công an.

Khi thực hiện chuyển tiền: Cần kiểm tra kỹ các thông tin về số tài khoản, tên người thụ hưởng và tên ngân hàng trước khi xác nhận giao dịch để tránh xảy ra sai sót không đáng có.

Hành động tự nguyện trình báo và trả lại tài sản của công dân tại xã Hiệp Hòa là một nét đẹp văn hóa, lan tỏa tinh thần "mỗi ngày một việc tốt" trong cộng đồng, góp phần cùng lực lượng Công an xã giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

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Tags

Công an tỉnh Bắc Ninh

Phụ nữ

chuyển khoản nhầm

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