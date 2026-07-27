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Thông tin quan trọng về đăng ký tạm trú, tất cả người dân cần biết để tránh bị phạt

Duy Anh
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Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú trên hệ thống theo đúng quy định của pháp luật để tránh bị xử phạt hành chính.

Công an TP Hà Nội thông tin, mới đây, qua kiểm tra, lực lượng Công an xã Quảng Oai xác định công dân T.S.H (Năm sinh: 1989; Nơi ở hiện tại: thôn Tây Đằng, xã Quảng Oai) có sai sót trong việc khai báo tạm trú đối với một giáo viên người nước ngoài đang làm việc tại một Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan Công an, anh H. trình bày đã được Công an xã Quảng Oai nhiều lần hướng dẫn việc khai báo tạm trú cho người nước ngoại tại trang web: https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn của Bộ Công an.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện khai báo đã nhập nhầm thời hạn tạm trú đến ngày 11/7/2026, dẫn đến từ ngày 11 đến ngày 13/7/2026 hệ thống không ghi nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài, thực tế người nước ngoài đang tạm trú.

Công an xã Quảng Oai làm việc với anh T.S.H (Ảnh: Công an Hà Nội).

Anh H. thừa nhận lỗi chủ quan trong quá trình thao tác trên hệ thống, không có mục đích che giấu, bao che hoặc vi phạm các quy định về quản lý người nước ngoài; đồng thời cam kết nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Qua xác minh, lực lượng Công an xã xác định người nước ngoài đang làm việc tại Trung tâm dạy tiếng Anh tại xã Quảng Oai, có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định, gồm: hộ chiếu, giấy phép lao động, thẻ tạm trú còn hiệu lực; quá trình cư trú và làm việc trên địa bàn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chưa phát hiện hành vi vi phạm hoặc ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Ngay sau khi được Công an xã Quảng Oai chỉ ra lỗi vi phạm, anh H. đã thực hiện khai báo bổ sung, khắc phục kịp thời sai sót.

Ngày 22/7, Công an xã Quảng Oai xác định hành vi của anh T.S.H vi phạm Điểm e, khoản 3, điều 21, Nghị định số 282 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội với lỗi “Cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật từ 01 đến 03 người”.

Căn cứ Nghị quyết quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội với mức phạt được áp dụng là 8 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở lưu trú và các tổ chức, cá nhân có sử dụng hoặc quản lý người nước ngoài đến cần thường xuyên kiểm tra, rà soát thông tin cư trú, thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú trên hệ thống theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng Công an khi phát sinh các vấn đề liên quan nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 30 triệu đồng gửi tới tài khoản của bà Nguyễn Thị Kim Yên
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