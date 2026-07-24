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Tất cả người dân đang đóng BHXH bắt buộc chú ý một vi phạm bị phạt 75 triệu đồng từ 10/9

Duy Anh
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Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm với mức phạt đến 75 triệu đồng từ ngày 10/9 tới đây.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 283/2026 của Chính phủ. Ngoài mức phạt lên tới 75 triệu đồng, người vi phạm còn bị buộc đóng đủ số tiền trốn đóng và nộp khoản tiền tính trên thời gian chậm đóng.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Từ ngày 1/7/2026, mức đóng BHXH bắt buộc được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở mới.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, theo quy định Luật BHXH 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu (hiện nay là mức lương cơ sở) và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Cụ thể:

Mức thấp nhất: Tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng.

Mức cao nhất: Tăng từ 46.800.000 đồng/tháng lên 50.600.000 đồng/tháng (bằng 20 lần mức lương cơ sở).

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc: Giữ nguyên ở mức 32%, trong đó người lao động đóng 10,5%, người sử dụng lao động đóng 21,5%.

Bắt Nguyễn Thị Ngọc Trinh SN 1992
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