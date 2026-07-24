Bắt Nguyễn Thị Ngọc Trinh SN 1992

Nguyễn Thị Ngọc Trinh bị bắt để làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 22/7, Công an phường Đông Thành cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1992, cư trú khóm Thuận Tân, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện Trinh thường xuyên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ thuộc khóm Đông Bình A, phường Đông Thành.

Vị trí Trinh cất dấu ma túy (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Chiều ngày 17/7, Công an phường tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện Trinh cất giấu một ống nhựa màu trắng bên trong có chứa chất rắn màu trắng nghi là ma tuý cùng nhiều tang vật có liên quan.

Qua làm việc Trinh thừa nhận tang vật bị tạm giữ là ma túy nên lực lượng chức năng đã tiến hành bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong tang vật và bàn giao vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh, làm rõ.