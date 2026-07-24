HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Nguyễn Hoàng Vũ SN 1985

Duy Anh
|

Bị can Trần Nguyễn Hoàng Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 23/7, Công an phường Phú Khương cho biết đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1985, thường trú, Khu phố 5, phường Phú Khương).

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Nguyễn Hoàng Vũ SN 1985 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Trần Nguyễn Hoàng Vũ (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ việc, Trần Nguyễn Hoàng Vũ là đối tượng quản lý sau cai nghiện, sau khi cai nghiện về, Công an phường đã phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương và gia đình cảm hóa, giáo dục giúp tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Ngày 11/5, Công an phường Phú Khương tiến hành mời làm việc và kiểm tra chất ma túy, kết quả Trần Nguyễn Hoàng Vũ dương tính với chất ma túy nên tiến hành lập hồ sơ xử lý đối tượng Vũ theo Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thông báo tới tất cả người dân trên cả nước từng chuyển tiền vào 3 số tài khoản sau
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

bắt tạm giam

sử dụng trái phép chất ma túy

tỉnh Vĩnh Long

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

lệnh tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại