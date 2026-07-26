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Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thu Trang SN 1990

Duy Anh
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Bị can Trần Thị Thu Trang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1990, tạm trú khóm Láng Cháo, phường Duyên Hải)

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thu Trang SN 1990 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Trần Thị Thu Trang (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 27/4, Hồ Thanh Phương (sinh năm 1987, thường trú ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ) và Huỳnh Huy Hoàng (sinh năm 2001, thường trú ấp Tri Liêm, xã Nhị Trường), cùng tỉnh Vĩnh Long khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cả hai đã trộm cắp dây điện cặp Quốc lộ 53 thuộc khóm Bến Chuối, phường Duyên Hải.

Sau khi trộm được Phương đã nhờ Trần Thị Thu Trang bán phế liệu để tiêu xài cá nhân với số tiền 3.250.000 đồng.

Đến ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Thanh Phương và Huỳnh Huy Hoàng để điều tra về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

Qua làm việc với cơ quan Công an, Trang đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố Thào Thị Má, Thào Thị Xua
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