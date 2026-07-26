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Khởi tố Thào Thị Má, Thào Thị Xua

Duy Anh
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Các đối tượng bị khởi tố vì có liên quan đến ma túy.

Ngày 25/7, Công an xã Dền Sáng cho biết đã phối hợp với Công an xã Trịnh Tường và Tổ công tác tăng cường Công an tỉnh Lào Cai tiến hành test nhanh ma túy đối với Thào Thị Xua (sinh năm 1971, trú thôn Tân Giang, xã Trịnh Tường), là đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện, khi phát hiện đối tượng có mặt tại thôn Dền Thàng, xã Dền Sáng.

Kết quả kiểm tra xác định Thào Thị Xua dương tính với chất ma túy.

Khởi tố Thào Thị Má, Thào Thị Xua - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tiến hành test nhanh ma túy đối với đối tượng Thào Thị Xua (Ảnh: Công an Lào Cai).

Quá trình đấu tranh, mở rộng xác minh, Thào Thị Xua khai nhận ngày 17/7 đã sử dụng trái phép chất ma túy cùng Thào Thị Má (sinh năm 1972, trú thôn Dền Thàng, xã Dền Sáng), là đối tượng thuộc diện quản lý.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an xác định Thào Thị Má cũng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thào Thị Má, Thào Thị Xua về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố Thào Thị Má, Thào Thị Xua - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Thào Thị Má (Ảnh: Công an Lào Cai).

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