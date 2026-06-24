Chuyển khoản thành công 499.000.000 đồng vào tài khoản, người phụ nữ SN 1976 phải trình báo công an

Công an xã Trại Cau (Thái Nguyên) đã hỗ trợ xác minh và trao trả 499 triệu đồng cho một người phụ nữ ở Lâm Đồng sau khi khoản tiền bị chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân trên địa bàn và được hoàn trả tự nguyện.

Mới đây, Công an xã Trại Cau (tỉnh Thái Nguyên) vừa hỗ trợ một người phụ nữ ở tỉnh Lâm Đồng nhận lại 499 triệu đồng do chuyển khoản nhầm trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 23/6, Công an xã Trại Cau tiếp nhận trình báo của chị Hồ Thị Hương (SN 1976, trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) về việc chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Minh.

Chị Phạm Thị Minh gửi lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản là chị Phạm Thị Minh, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn xã Trại Cau.

Làm việc với cơ quan công an, chị Minh cho biết tài khoản ngân hàng trên là của mình nhưng đã không sử dụng trong thời gian dài. Sau khi liên hệ với ngân hàng để kiểm tra, chị xác nhận tài khoản có nhận được số tiền do người khác chuyển nhầm.

Dù số tiền lên tới 499 triệu đồng, sau khi được cán bộ Công an xã Trại Cau giải thích các quy định của pháp luật và vận động, chị Minh đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Hồ Thị Hương dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng.

Công an địa phương đánh giá hành động của chị Phạm Thị Minh thể hiện tinh thần trung thực, ý thức tôn trọng tài sản của người khác và trách nhiệm công dân, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh người dân sống và làm việc theo pháp luật.