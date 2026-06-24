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Công an điều tra số tiền giao dịch hơn 1 tỷ đồng/ngày: Tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Duy SN 2000

Duy Anh
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Nguyễn Anh Duy cùng một đối tượng khác được xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định, tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, gồm:

Nguyễn Đức Tùng, sinh năm 1988, nhà ở 6/155 Phương Lưu, phường Đông Hải, Hải Phòng;

Nguyễn Anh Duy, sinh năm: 2000, trú tại 8/85 Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải, Hải Phòng;

Phạm Văn Trường, sinh năm: 1996, trú tại16/117 Cấm, Gia Viên, Hải Phòng;

Huỳnh Công Tuấn Anh, sinh năm: 1996, trú tại 8D/317B Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

Phạm Trung Hiếu, sinh năm 1994, nơi ở: 75C Kiều Sơn, phường Hải An, Hải Phòng;

Nguyễn Tùng Linh, sinh năm 1990, trú tại số 74/266 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng.

Công an điều tra số tiền giao dịch 1 tỷ đồng/ngày: Tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Duy SN 2000 - Ảnh 1.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Qua điều tra xác định, hàng ngày các đối tượng tham gia cá độ trong đường dây của Nguyễn Đức Tùng; Nguyễn Anh Duy với số tiền khoảng hơn 1 tỷ/ngày.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tham gia cá cược bóng đá đến nay lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật và đang tổ chức điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Nhiều người do hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng đã tham gia cá cược, dẫn đến thua lỗ, nợ nần, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố khuyến cáo: Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, hiểu rõ tác hại của cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc trực tuyến; Không tham gia cá cược, không tiếp tay cho các hoạt động tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; Kịp thời tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá đến cơ quan Công an nơi gần nhất.

Công an điều tra số tiền giao dịch 1 tỷ đồng/ngày: Tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Duy SN 2000 - Ảnh 2.
Bắt tạm giam môi giới Lê Thị Hạnh SN 1992


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