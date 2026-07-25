Choáng: Người đàn ông có hàng nghìn con rận ở mi mắt, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân nhiều người mắc phải

Người đàn ông Trung Quốc bị hơn 1.000 con rận ký sinh tấn công mắt, nguyên nhân xuất phát từ thói quen sinh hoạt

Một người đàn ông ở Trung Quốc bị suy giảm thị lực sau khi mắt bị hơn 1.000 con rận Demodex (rận/ve lông nang) ký sinh. Theo các bác sĩ, nguyên nhân bắt nguồn từ chính những thói quen sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân.

Theo đó, người đàn ông 36 tuổi, họ Yu, sống tại tỉnh Hồ Bắc (miền trung Trung Quốc), bắt đầu cảm thấy mắt khó chịu từ khoảng 6 tháng trước. Anh thường xuyên bị khô mắt, ngứa, có cảm giác dính và cộm.

Cho rằng chỉ là tình trạng kích ứng thông thường, Yu liên tục dụi mắt mạnh hơn và tự mua thuốc nhỏ mắt để điều trị. Tuy nhiên, các triệu chứng không những không cải thiện mà thị lực của anh còn giảm sút nhanh chóng.

Nam thanh niên có cả nghìn con rận trên lông mi

Khi đến một phòng khám chuyên khoa mắt để kiểm tra, Yu được chẩn đoán mắc viêm bờ mi do rận Demodex (demodex blepharitis) – một dạng viêm mí mắt xảy ra khi số lượng rận Demodex phát triển quá mức.

Bác sĩ Qin Jiao, người trực tiếp điều trị, phát hiện các nang lông mi của bệnh nhân chứa dày đặc rận. Để đánh giá mức độ nhiễm ký sinh trùng, bà lấy ngẫu nhiên 8 sợi lông mi ở mỗi mắt để soi dưới kính hiển vi.

Kết quả khiến các bác sĩ không khỏi rùng mình. Mỗi nang lông mi có từ 8 đến 9 con rận Demodex đang ngọ nguậy, cho thấy tổng số ký sinh trùng tồn tại trên hai mắt của bệnh nhân có thể lên tới hơn 1.000 con.

Để điều trị cho Yu, bác sĩ Qin áp dụng liệu pháp ánh sáng xung cường độ cao (Intense Pulsed Light - IPL) kết hợp với thuốc chống viêm nhằm kiểm soát tình trạng viêm ở mắt.

Bên cạnh đó, bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh vùng chân lông mi hằng ngày bằng dung dịch làm sạch chứa tinh dầu tràm trà (tea tree oil) – thành phần được cho là có tác dụng hỗ trợ loại bỏ rận Demodex.

Yu cũng được bác sĩ khuyến cáo thay chăn ga, gối đệm thường xuyên hơn, không dùng chung khăn mặt với người khác, hạn chế thực phẩm nhiều chất béo và giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử để mắt có thời gian nghỉ ngơi.

Nếu thường xuyên thức dậy với tình trạng mí mắt khô, ngứa, dính ghèn hoặc rụng lông mi, người dân nên đi kiểm tra sớm

Theo bác sĩ Qin, số ca nhiễm rận Demodex ở mắt đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhịp sống căng thẳng, tình trạng mắt phải làm việc quá mức với màn hình điện tử, hệ miễn dịch suy giảm và thói quen trang điểm trong thời gian dài nhưng không tẩy trang kỹ.

Bà khuyến cáo, nếu thường xuyên thức dậy với tình trạng mí mắt khô, ngứa, dính ghèn hoặc rụng lông mi, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng và ảnh hưởng đến thị lực.

Loài rận ăn, ngủ, giao phối và chết trên mặt người

Demodex folliculorum (D.folliculorum) và Demodex brevis (D.brevis) là hai loài rận chuyên ký sinh trên da mặt người, có hình dáng giống sâu nhưng thực chất là loài giáp xác như cua.

Demodex có 8 chân ngắn mập mạp, mọc gần đầu. Cơ thể chúng thon dài, giống con sâu. Quan sát dưới kính hiển vi cho thấy, khi di chuyển, chúng như bơi qua bể dầu là các tuyến bã nhờn, với tốc độ trung bình.

So với các bộ phận khác trên cơ thể, da mặt có lỗ chân lông rộng và nhiều tuyến bã nhờn hơn. Đó là lý do rận Demodex thích sống ở đó. Tuy nhiên, chúng cũng ngụ cư ở một vài khu vực khác như ngực và bộ phận sinh dục.

Rận Demodex chuyên ký sinh trên da mặt người, có hình dáng giống sâu nhưng thực chất là loài giáp xác như cua.

"Khó mà suy đoán hoặc xác định số lượng của chúng. Tuy nhiên, một quần thể rận nhỏ có thể lên tới hàng trăm con," Thoemmes, một nhà nghiên cứu của đại học Bắc Carolina, cho biết. Một quần thể lớn có thể lên tới hàng nghìn con, hay nói cách khác, cứ một sợi lông mi lại có hai con rận ký sinh.

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa rõ, loài rận này ăn gì trên mặt chúng ta. "Một số cho rằng chúng ăn vi khuẩn sống trên da, " Thoemmes nói. "Số khác lại cho rằng chúng ăn da chết, hoặc ăn dầu từ tuyến bã nhờn." Hiện bà và các cộng sự đang tìm hiểu các vi sinh vật sống trong ruột của loài này, từ đó xác định thực phẩm chúng ăn.

Loài rận này cũng không có hậu môn và theo quy luật, chúng vẫn phải bài tiết. Do đó, có người nói rằng, đến cuối đời, chúng sẽ nổ tung vì tích tụ quá nhiều các chất thải trong cơ thể.

Tuy nhiên, đó chỉ là "một cách nói cường điệu," bà Thoemmes nói. Cơ thể chúng tích lũy chất thải theo thời gian, cho đến lúc chết. Do đó, khi một con Demodex chết đi, cơ thể chúng sẽ khô lại, lưu chất thải khắp mặt người.