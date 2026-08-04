Chợ Việt có 1 loại rau nấu lên nhơn nhớt nhưng là “dược liệu vàng”: Ăn vào mát gan, bổ mắt, lại dưỡng xương cực hiệu quả

Rau mồng tơi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được bổ sung hợp lý vào chế độ ăn hằng ngày.

Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dễ chế biến và có hương vị thanh mát, mồng tơi còn là nguồn cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), mồng tơi chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, protein, kali, canxi, magie, sắt cùng các vitamin A, C, K và folate (vitamin B9). Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, loại rau này có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi được bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn uống cân bằng.

Bảo vệ mắt

Nhờ giàu vitamin A, mồng tơi là thực phẩm có lợi cho sức khỏe đôi mắt. Bên cạnh đó, loại rau này còn chứa lutein và zeaxanthin – hai chất chống oxy hóa được American Optometric Association (AOA) khuyến nghị bổ sung hằng ngày để hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa hoàng điểm và đục thủy tinh thể. Hai dưỡng chất này hoạt động như một "lá chắn" tự nhiên, giúp hấp thụ một phần ánh sáng xanh có hại từ màn hình điện tử và ánh nắng mặt trời, qua đó góp phần bảo vệ võng mạc hiệu quả.

Tốt cho gan

Theo Đông y, mồng tơi là loại rau có tính hàn, vị rau chua, lành tính không chỉ là món ăn bổ dưỡng, ngon miệng mà còn là loại rau mát gan rất tốt cho quá trình thải độc, thanh lọc cơ thể, làm đẹp da, trị mụn nhọt hiệu quả.

Theo y học hiện đại, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Ethnopharmacology cho thấy rau mùng tơi chứa nhiều hoạt chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, như flavonoid và polyphenol. Các chất này có tác dụng bảo vệ gan khỏi các tác hại do quá trình oxy hóa, đồng thời giảm thiểu sự hình thành các gốc tự do – một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tổn thương tế bào gan.

Duy trì sức khỏe xương

Một trong những tác dụng tiêu biểu của rau mồng tơi chính là góp phần duy trì sức khỏe xương và giảm nguy cơ loãng xương. Theo đó, loại rau này chứa nhiều vitamin K - một vitamin tan trong chất béo mà cơ thể cần để tạo ra các protein tái tạo xương, giúp xương chắc khỏe. Trong mồng tơi, hàm lượng canxi cũng ở mức cao góp phần giúp xương khớp chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương nhất là ở người cao tuổi.

Chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư

Mồng tơi cũng được biết đến là loại rau có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa khả năng ung thư trong cơ thể. Theo đó, lá rau mồng tơi chứa rất nhiều các sắc tố carotenoid chống oxy hóa như beta-caroten, zeaxantin và lutein. Những chất chống oxy hóa này có tác dụng trung hòa những gốc tự do nguy hại do cơ thể tạo ra.

Bên cạnh đó, lượng vitamin A dồi dào trong loại rau này không chỉ giúp bảo vệ đôi mắt mà còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi các nguy cơ ung thư phổi và ung thư vòm họng hiệu quả.

Nâng cao miễn dịch

Trong rau mồng tơi, lượng vitamin C cao giúp cơ thể chúng ta tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh, ốm vặt. Có lẽ vì thế mà mồng tơi là thực phẩm thường xuyên có mặt trong các gian bếp của gia đình.

Giúp giảm cân, đẹp dáng

Theo Tiến sĩ Renita D'Souza - cử nhân tại Đại học Khoa học Y tế Rajiv Gandhi, Ấn Độ, chất nhầy đặc trưng của mồng tơi được gọi là pectin, có tác dụng nhuận tràng, hạ nhiệt, giảm béo và chống béo phì. Bên cạnh đó, chất nhầy pectin này còn có khả năng hấp thụ cholesterol, khi đi vào cơ thể sẽ khóa màng và bám ở thành ruột. Nhờ vậy mà cholesterol không thể đi vào máu mà theo đường đại tiện thải ra ngoài, giúp bạn ngừa bệnh và giảm cân hiệu quả.

(Tổng hợp)