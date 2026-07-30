Cặp đôi Kim - Kim nổi tiếng làng hài Hàn Quốc báo tin vui: “Chúng tôi đã có em bé ngay lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên”

"Chúng tôi cảm giác như mình đang ôm trọn cả thế giới trong tay". Đó là cảm xúc được Kim Ji Min chia sẻ khi thông báo tin vui mang thai 12 tuần nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Mới đây, nữ diễn viên hài Kim Ji Min (Hàn Quốc) khiến người hâm mộ vỡ òa khi chia sẻ ảnh siêu âm, que thử thai cùng những dòng tâm sự rạng ngời hạnh phúc trên trang cá nhân. Sau 1 năm chính thức về chung một nhà, cô và ông xã Kim Jun Ho chuẩn bị đón thiên thần nhỏ chào đời vào tháng 2 năm tới.

Kim Jun Ho và Kim Ji Min thông báo có em bé 12 tuần vào ngày 30/7/2026

Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ diễn viên sinh năm 1984 không giấu được sự xúc động: "Năm 2025, chúng tôi chính thức về chung một nhà và đến năm 2026, giấc mơ về một gia đình ba người đã trở thành hiện thực. Một sinh linh bé nhỏ và xinh đẹp đã đến với tôi. Hành trình IVF đầu tiên bắt đầu bằng sự đồng hành của anh, người luôn an ủi và động viên tôi không được vội vàng hay áp lực. Dureup-i (tên em bé) đã đến một cách kỳ diệu ngay trong lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên, như thể con đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Tôi thật sự biết ơn vô cùng."

Hành trình tình yêu của cặp đôi khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Đồng hành bên nhau từ những ngày còn là tiền bối - hậu bối thân thiết tại show Gag Concert đình đám, Kim Ji Min từng là chỗ dựa tinh thần giúp Kim Jun Ho vượt qua giai đoạn khó khăn sau biến cố hôn nhân đổ vỡ. Họ chính thức công khai hẹn hò vào năm 2022 và tổ chức đám cưới ngọt ngào vào năm 2025.

Cặp đôi Kim - Kim công khai hẹn hò năm 2022

Cặp đôi Kim - Kim kết hôn năm 2025

Dù đã nỗ lực thụ thai tự nhiên, nhưng do yếu tố tuổi tác khi chồng bước sang tuổi 51 còn vợ đã 42 tuổi, cặp đôi quyết định chuyển sang phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Nhớ lại khoảng thời gian quyết định làm IVF, Kim Ji Min hóm hỉnh tâm sự: “Khi có kết quả kiểm tra cho thấy các chỉ số cơ thể ổn định, tôi liền vội vã năn nỉ: Bác sĩ ơi, cho tôi làm thụ tinh ống nghiệm ngay bây giờ được không? Như thể chỉ sợ vị giáo sư đổi ý. Tôi vẫn nhớ mãi nụ cười rạng rỡ, ấm áp như một người cha của ông khi gật đầu đồng ý: Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu thôi!”.

Nhờ 2 tháng tập trung bồi bổ thể trạng theo phác đồ của bác sĩ cùng sự đồng hành của chồng, phép màu đã xảy ra ngay ở lần thực hiện IVF đầu tiên. Nữ diễn viên nói thêm: " Khi thai nhi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và bước vào thời kỳ an toàn, cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái thông báo tin vui này với mọi người. Tối nay tôi đã có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Giờ đây, chúng tôi cảm giác như đang ôm trọn cả thế giới trong tay”.

Ai nên làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)?

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại, trong đó trứng của người mẹ và tinh trùng của người bố được thụ tinh bên ngoài cơ thể (trong phòng thí nghiệm) để tạo thành phôi. Sau khi phôi phát triển đạt chuẩn, các bác sĩ sẽ tiến hành chuyển phôi quay trở lại tử cung người mẹ để bắt đầu quá trình mang thai.

Không chỉ là "cứu cánh" cho các cặp vợ chồng lớn tuổi như trường hợp của Kim Ji Min và Kim Jun Ho, kỹ thuật IVF hiện nay được chỉ định rộng rãi cho nhiều đối tượng. Phổ biến nhất là 5 nhóm đối tượng sau:

- Tắc hoặc tổn thương vòi trứng: Đây là nguyên nhân hàng đầu gây hiếm muộn ở phụ nữ trẻ. Khi vòi trứng bị tắc hoặc tổn thương, trứng và tinh trùng không thể gặp nhau tự nhiên. Kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm sẽ bỏ qua đoạn đường này bằng cách thụ tinh trực tiếp trong phòng thí nghiệm.

IVF là "cứu tinh" cho các cặp đoi hiếm muộn, gặp vấn đề sức khỏe sinh sản (Ảnh minh họa)

- Bất thường về tinh trùng ở nam giới: Nam giới có mật độ tinh trùng yếu, ít, dị dạng hoặc không có tinh trùng trong tinh dịch (phải can thiệp thủ thuật để lấy tinh trùng) sẽ khó thụ thai tự nhiên. IVF kết hợp kỹ thuật tiêm tinh trùng vào buồng trứng giúp chọn lọc những tinh trùng chất lượng nhất.

- Phụ nữ mắc bệnh lý phụ khoa nặng: Những người bị nội mạc tử cung tái phát nhiều lần, suy buồng trứng sớm hoặc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) thất bại với các phương pháp hỗ trợ sinh sản đơn giản (như bơm IUI) sẽ được chỉ định làm IVF.

- Vợ chồng lớn tuổi (nữ ngoài 35, nam ngoài 45): Yếu tố tuổi tác làm suy giảm cả số lượng lẫn chất lượng tế bào sinh sản. IVF giúp chủ động thu thập, sàng lọc tế bào tốt nhất và thực hiện các xét nghiệm di truyền tiền chuyển phôi để loại bỏ nguy cơ dị tật thai nhi.

- Hiếm muộn chưa rõ nguyên nhân hoặc mang gen bệnh di truyền: Cặp đôi đã thăm khám toàn diện nhưng không tìm ra nguyên nhân chậm con, hoặc bố/mẹ mang gen bệnh di truyền (như bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia) cần làm IVF để sàng lọc phôi khỏe mạnh trước khi chuyển vào tử cung.

Những việc cần chuẩn bị để quy trình IVF đạt tỷ lệ thành công cao

Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, hành trình IVF cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cả hai phía. Nhất là đối với các cặp vợ chồng có bệnh lý khác hoặc đã lớn tuổi (so với tuổi sinh sản) như cặp Kim - Kim của làng hài.

Để quá trình IVF diễn ra suôn sẻ, các chuyên gia khuyến cáo cần chuẩn bị tốt các yếu tố sau:

- Chuẩn bị thể trạng từ 2 đến 3 tháng: Cả hai vợ chồng cần bồi bổ dinh dưỡng, sinh hoạt khoa học và cân bằng nội tiết tố để thu được trứng và tinh trùng chất lượng nhất.

Chế độ dinh dưỡng tác động không nhỏ tới hành trình thụ tinh trong ống nghiệm của các cặp đôi (Ảnh minh họa)

- Thăm khám và cá nhân hóa phác đồ: Giúp bác sĩ xác định chính xác nguyên nhân khó thụ thai để chuẩn bị niêm mạc tử cung cũng như thời điểm chuyển phôi tối ưu.

- Sàng lọc di truyền tiền chuyển phôi: Giúp loại bỏ các phôi bất thường về gen hoặc nhiễm sắc thể, đảm bảo em bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh.

- Tâm lý thoải mái và sự đồng hành của người bạn đời: Sự động viên, giải tỏa áp lực từ người chồng giúp người vợ giữ môi trường nội tiết tố ổn định nhất để đón phôi làm tổ.

- Lựa chọn cơ sở uy tín: Tìm hiểu kỹ, ưu tiên các trung tâm có đội ngũ bác sĩ giỏi và phòng lab hiện đại để tối ưu hóa tỷ lệ tạo phôi và đậu thai.