Xem phim "Sex and the City", tôi chột dạ vì 1 điều: Hóa ra trưởng thành không phải là chịu đựng

Tôi từng nghĩ người trưởng thành là người biết nhẫn nhịn, biết im lặng và biết chịu đựng cho yên chuyện. Nhưng sau khi xem lại Sex and the City, tôi bỗng giật mình nhận ra: hóa ra trưởng thành không phải là chịu đựng mọi thứ.

Có một thời gian, tôi luôn tự hào rằng mình là người “biết điều”.

Khi không hài lòng, tôi chọn im lặng. Khi bị tổn thương, tôi tự an ủi rằng ai yêu nhau cũng có lúc như vậy. Tôi nghĩ càng nhẫn nhịn thì mối quan hệ càng bền.

Và tôi đã sống như thế trong nhiều năm.

Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi bắt đầu chú ý đến những lần Miranda thẳng thắn nói ra điều mình không chấp nhận được. Cô không xem việc chịu đựng là biểu hiện của sự trưởng thành.

Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi từng nhầm lẫn giữa trưởng thành và cam chịu

Nhìn lại các mối quan hệ cũ, tôi nhận ra mình thường cố giữ hòa khí bằng cách nuốt cảm xúc vào trong.

Tôi ngại nói ra vì sợ đối phương buồn. Ngại góp ý vì sợ xảy ra tranh cãi. Ngại từ chối vì sợ bị đánh giá là khó tính.

Theo Harvard Health Publishing, giao tiếp lành mạnh đòi hỏi con người phải bày tỏ nhu cầu và cảm xúc của mình một cách rõ ràng, thay vì liên tục kìm nén cho đến khi sự bức bối tích tụ quá lớn.

Tôi chợt hiểu rằng mình không hề “trưởng thành” như vẫn nghĩ. Tôi chỉ đang cố tránh xung đột bằng mọi giá.

Điều khiến tôi suy nghĩ

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất khi xem phim là nhận ra những nhân vật mạnh mẽ nhất không phải là người chịu đựng nhiều nhất.

Họ là người biết đâu là giới hạn của mình.

Miranda từng chấp nhận thay đổi vì tình yêu, nhưng cô cũng biết lên tiếng khi cảm thấy bản thân bị xem nhẹ. Samantha có thể yêu mãnh liệt, nhưng chưa bao giờ đánh đổi lòng tự trọng để giữ một mối quan hệ.

Samantha có thể yêu mãnh liệt, nhưng chưa bao giờ đánh đổi lòng tự trọng để giữ một mối quan hệ.

Trong khi đó, tôi từng nghĩ im lặng mới là cách giữ gìn tình cảm.

Theo The Gottman Institute, việc né tránh những vấn đề quan trọng không giúp mối quan hệ ổn định hơn. Ngược lại, những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày có thể khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Chịu đựng không phải lúc nào cũng là yêu

Tôi nhớ có lần mình rất buồn vì một lời nói của người yêu, nhưng cuối cùng vẫn cười cho qua.

Tôi tự nhủ: “Người lớn rồi, đừng làm mọi chuyện phức tạp.”

Nhưng vài tháng sau, chính những điều “cho qua” ấy lại trở thành nguyên nhân khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và xa cách.

Theo chuyên trang tâm lý Verywell Mind, việc liên tục bỏ qua cảm xúc của bản thân để làm hài lòng người khác có thể dẫn đến căng thẳng, giảm lòng tự trọng và khiến con người cảm thấy kiệt sức về mặt cảm xúc.

Đọc đến đó, tôi mới hiểu vì sao mình từng yêu rất nhiều nhưng lại ngày càng mệt. Tôi đã dành quá nhiều năng lượng để chịu đựng.

Trưởng thành là biết nói ra điều mình cần

Sau khi xem lại Sex and the City, tôi bắt đầu thay đổi một điều nhỏ.

Tôi tập nói ra khi mình không thoải mái. Tôi học cách từ chối những điều vượt quá giới hạn của bản thân.

Và tôi không còn xem việc nhẫn nhịn mọi thứ là biểu hiện của sự trưởng thành nữa.

Sex and the City khiến tôi giật mình vì một sự thật rất đơn giản: trưởng thành không phải là im lặng chịu đựng cho yên chuyện.

Trưởng thành là biết lắng nghe cảm xúc của mình, biết đặt ra ranh giới và đủ can đảm để nói ra điều mình cần.

Bởi một mối quan hệ lành mạnh không được xây dựng trên sự cam chịu của một người, mà trên sự tôn trọng cảm xúc của cả hai.