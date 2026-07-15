Xem phim "Sex and the City", tôi giật mình vì 1 sự thật: Không phải cuộc cãi vã nào cũng cần người thắng

Tôi từng nghĩ trong một cuộc tranh cãi, phải có người đúng và người sai. Nhưng sau khi xem lại Sex and the City, tôi mới giật mình nhận ra: nhiều cuộc cãi vã không làm tình yêu đổ vỡ vì bất đồng, mà vì cả hai đều muốn chiến thắng.

Có một thời gian, mỗi lần cãi nhau với người yêu, tôi luôn cố chứng minh mình đúng.

Tôi tìm từng tin nhắn cũ, nhắc lại từng chi tiết và không muốn kết thúc cuộc tranh luận cho đến khi đối phương thừa nhận sai. Khi ấy, tôi nghĩ đó là cách bảo vệ quan điểm của mình.

Nhưng càng thắng trong tranh cãi, tôi lại càng thấy mối quan hệ mệt mỏi hơn.

Khi xem lại Sex and the City, tôi chú ý đến những lần Carrie và Mr. Big bất đồng. Điều khiến họ tổn thương không chỉ là nội dung cuộc cãi vã, mà còn là việc cả hai đều muốn được hiểu trước khi chịu lắng nghe người còn lại.

Khi xem lại Sex and the City, tôi chú ý đến những lần Carrie và Mr. Big bất đồng.

Tôi chợt nhận ra mình cũng từng như vậy.

Tôi đã biến tranh cãi thành cuộc thi đúng – sai

Nhìn lại, tôi nhận ra mình rất ít khi tự hỏi: “Người kia đang cảm thấy gì?”

Thay vào đó, tôi chỉ tập trung vào việc: “Mình có đúng không?”

Nếu người yêu nói điều khiến tôi khó chịu, tôi lập tức phản bác. Nếu anh giải thích, tôi lại tìm lý lẽ khác để chứng minh mình hợp lý hơn.

Theo The Gottman Institute, một trong những yếu tố khiến xung đột leo thang là khi các cặp đôi xem tranh cãi như một cuộc đối đầu cần phân thắng bại. Trong khi đó, những mối quan hệ bền vững thường tập trung vào việc hiểu nhau hơn là “đánh bại” nhau.

Đọc đến đây, tôi mới hiểu vì sao nhiều cuộc cãi vã của mình kéo dài hàng giờ mà vẫn không giải quyết được điều gì.

Bởi mục tiêu của tôi không phải là kết nối mà là chiến thắng.

Người thắng chưa chắc là người hạnh phúc

Tôi nhớ có lần người yêu im lặng sau một cuộc tranh luận. Tôi nghĩ mình đã thắng vì anh không nói thêm gì nữa. Nhưng vài ngày sau, khoảng cách giữa hai người rõ ràng hơn bao giờ hết.

Theo Harvard Health Publishing, giao tiếp lành mạnh không chỉ nằm ở việc bày tỏ quan điểm mà còn ở khả năng lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của đối phương. Khi một người cảm thấy ý kiến của mình liên tục bị bác bỏ, họ có xu hướng thu mình lại thay vì tiếp tục chia sẻ.

Lúc đó tôi mới hiểu, sự im lặng của người yêu không phải vì tôi đúng, mà vì anh không còn muốn tiếp tục cuộc chiến nữa.

Miranda khiến tôi thay đổi cách nhìn

Trong bốn nhân vật của Sex and the City, Miranda là người khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất.

Cô rất mạnh mẽ và có chính kiến, nhưng những lúc trưởng thành hơn, cô biết dừng lại để lắng nghe thay vì cố thắng bằng mọi giá.

Trong bốn nhân vật của Sex and the City, Miranda là người khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất.

Điều đó khiến tôi nhận ra một sự thật đơn giản: trưởng thành không phải là luôn đúng. Trưởng thành là biết lúc nào nên bảo vệ quan điểm, và lúc nào nên ưu tiên mối quan hệ.

Theo BBC Worklife, nhiều chuyên gia cho rằng các cặp đôi hạnh phúc không phải là những người ít bất đồng, mà là những người biết quản lý xung đột theo cách không làm tổn thương sự gắn kết giữa hai bên.

Tôi học cách dừng lại trước khi phản bác

Sau khi xem lại bộ phim, tôi thử thay đổi một điều rất nhỏ. Mỗi khi tranh cãi, tôi không phản ứng ngay lập tức.

Tôi tự hỏi: “Mình đang muốn giải quyết vấn đề hay chỉ muốn chứng minh mình đúng?”

Chỉ một câu hỏi ấy đã giúp tôi bớt gay gắt hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu nghe hết câu của đối phương, thừa nhận khi mình hiểu cảm xúc của họ và không còn cố giành “phần thắng” trong mọi cuộc tranh luận.

Điều bất ngờ là những cuộc cãi vã cũng ngắn hơn, nhẹ nhàng hơn và ít để lại tổn thương hơn trước.

Không phải cuộc cãi vã nào cũng cần người thắng

Sex and the City khiến tôi giật mình vì một sự thật mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Nhiều cuộc tranh cãi không làm tình yêu rạn nứt vì hai người khác quan điểm. Chúng rạn nứt vì cả hai đều cố chứng minh mình đúng hơn người còn lại.

Tôi từng tin rằng thắng một cuộc cãi vã là bảo vệ bản thân. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng đôi khi điều cần bảo vệ không phải là cái tôi, mà là sự kết nối giữa hai người.

Và có lẽ, đó mới là “phần thắng” quan trọng nhất trong một mối quan hệ.