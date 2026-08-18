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Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Văn Chế
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Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam gây chú ý với ngoại thất đỏ ánh kim. Siêu xe sử dụng động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, công suất 819 mã lực, nhưng giá bán tại Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ.

Ferrari 12Cilindri đầu tiên cập bến Việt Nam: Máy V12 hơn 800 mã lực.

Công an yêu cầu 1003 chủ phương tiện vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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