Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam gây chú ý với ngoại thất đỏ ánh kim. Siêu xe sử dụng động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, công suất 819 mã lực, nhưng giá bán tại Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ.

Ferrari 12Cilindri đầu tiên cập bến Việt Nam: Máy V12 hơn 800 mã lực.