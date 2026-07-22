Cảnh báo: Tín hiệu nguy hiểm nhất của tiểu đường KHÔNG PHẢI khát nước hay tiểu nhiều mà là 5 thứ

Hơn 50% bệnh nhân tiểu đường type 2 không hề có triệu chứng khát nước hay đi tiểu nhiều ở giai đoạn đầu. Nếu thấy 5 thay đổi dưới đây, chỉ e máu đã "ngập đường", cơ thể đang bị tàn phá trong âm thầm.

Suốt nửa năm qua, bà Lý (52 tuổi, sống tại Trung Quốc) rơi vào bế tắc vì những cơn ngứa ngáy âm ỉ rồi bùng lên dữ dội khắp cơ thể. Vùng lưng và bắp chân bị bà gãi đến mức đỏ rát, ửng mủ. Bà đã tốn không ít tiền mua đủ loại thuốc mỡ chống dị ứng lẫn kem dưỡng ẩm đắt tiền nhưng tình trạng ngứa chỉ ngày một tồi tệ hơn.

Khi đến phòng khám da liễu, bác sĩ lắng nghe thói quen sinh hoạt rồi bất ngờ chỉ định bà xét nghiệm đường huyết lúc đói. Bà Lý ngơ ngác phản đối vì cho rằng da khô thì liên quan gì đến đường trong máu, bản thân bà hoàn toàn không bị khát nước, không đi tiểu đêm và vẫn ăn ngủ rất ngon. Đến khi cầm kết quả xét nghiệm chỉ số đường huyết lúc đói lên tới 8,6 mmol/L, bà mới bàng hoàng nhận bản án tiểu đường.

Tiểu đường rất khó phát hiện ở giai đoạn sớm, chờ sụt cân hay khát nước bất thường e rằng đã nặng (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Zhao Yingshuai thuộc Khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) chia sẻ, đa số chúng ta vẫn đóng khung căn bệnh này trong nhóm triệu chứng kinh điển gồm khát nước nhiều, ăn nhiều, đi tiểu nhiều và sụt cân nhanh. Tuy nhiên, các dữ liệu lâm sàng lại khẳng định hơn 50% bệnh nhân tiểu đường type 2 hoàn toàn không có các biểu hiện trên ở giai đoạn đầu. Đến khi cảm giác khát khô cổ xuất hiện rõ rệt, nồng độ đường trong máu thường đã duy trì ở mức cao suốt thời gian dài, âm thầm tàn phá hệ thống mạch máu và thần kinh.

Vì vậy, nếu cơ thể liên tục gặp phải 5 thay đổi dưới đây, e rằng trong máu đã "ngập đường", cần đi kiểm tra càng sớm càng tốt:

1. Ngứa da dai dẳng và liên tục bị viêm nhiễm ngoài da

Ngứa ngáy dai dẳng và khó hiểu ở da hay vùng tai chính là tín hiệu tiểu đường (Ảnh minh họa)

Khi nồng độ đường trong máu tăng cao, lượng glucose tích tụ trong mô da cũng gia tăng, kích thích trực tiếp lên các đầu dây thần kinh ngoại biên gây ra cảm giác ngứa râm ran bứt rứt, nhất là về đêm. Mặt khác, đường huyết cao làm suy giảm nghiêm trọng miễn dịch tự nhiên của da, biến da thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm sinh sôi. Người mắc tiểu đường sẽ liên tục bị mụn nhọt, viêm nang lông, đỏ ngứa ở nách, háng hoặc ngứa vùng kín tái đi tái lại dù đã bôi thuốc trị nấm.

2. Các vết thương nhỏ rất lâu lành, dễ loét và nhiễm trùng

Tình trạng tăng đường huyết kéo dài khiến thành mạch máu bị tổn thương, giảm độ đàn hồi và làm suy gián đoạn quá trình vi tuần hoàn. Khi lượng máu cung cấp cho vùng tổn thương bị sụt giảm, cơ thể mất đi dưỡng chất và oxy để tái tạo mô. Đặc biệt tại vùng bàn chân, biến chứng thần kinh khiến người bệnh bị trơ cảm giác, không thấy đau khi bị phồng rộp hay xước nhẹ. Một nốt rách nhỏ nếu lơ là có thể nhanh chóng tiến triển thành hoại tử bàn chân tiểu đường, dẫn tới nguy cơ tháo khớp hoặc cắt cụt chi.

3. Thị lực suy giảm đột ngột, nhìn lúc rõ lúc mờ

Trước khi gây ra khát nước bất thường hay sụt cân, tiểu đường tác động đến thị lực dù ít người để tấm (Ảnh minh họa)

Hiện tượng tăng đường huyết làm thay đổi áp suất thẩm thấu bên trong thể thủy tinh, khiến cấu trúc này vồng lên và làm biến đổi khả năng khúc xạ của mắt. Người bệnh sẽ thấy hình ảnh bị mờ nhòe bất ngờ, nhưng khi đường huyết hạ xuống thì mắt lại nhìn rõ hơn. Tình trạng biến động thị lực này nếu không được kiểm soát sẽ làm tổn thương vi mạch ở đáy mắt, gây ra bệnh lý võng mạc tiểu đường và dẫn đến mù lòa vĩnh viễn.

4. Tê bì, châm chích tay chân giống như đang đeo găng hay tất

Tình trạng tổn thương dây thần kinh ngoại biên do đường huyết cao có thể xuất hiện từ rất sớm, ngay cả ở giai đoạn tiền tiểu đường. Ban đầu, người bệnh chỉ thấy lạnh hoặc châm chích nhẹ như kiến bò ở các đầu ngón tay, ngón chân vào đêm muộn. Dần dần, cảm giác tê rần này lan rộng đối xứng theo dạng "đeo găng tay, đi tất". Nhiều người nhầm tưởng đây là do thoái hóa đốt sống cổ hay thiếu máu não nên tự ý xoa bóp khiến điều trị chậm trễ.

5. Đói cồn cào, tim đập nhanh và run tay trước các bữa ăn

Đây là dấu hiệu tinh vi nhất cảnh báo tình trạng kháng insulin. Sau khi ăn, tuyến tụy phải gồng mình tiết ra lượng insulin cực lớn để hạ đường huyết. Tuy nhiên, khi đỉnh đường huyết đã qua, lượng insulin dư thừa vẫn tiếp tục lưu thông trong máu, đẩy chỉ số đường huyết hạ xuống quá thấp trước bữa ăn tiếp theo. Người bệnh sẽ gặp phản ứng hạ đường huyết giả tạo với biểu hiện run tay, vã mồ hôi lạnh, tim đập nhanh và buộc phải nạp thêm thức ăn, khiến cân nặng tăng vọt và bệnh tình nặng thêm.

Nhanh đói, tậm chí run tay mỗi khi đói là dấu hiệu máu đã "ngập đường" (Ảnh minh họa)

Cũng theo bác sĩ Zhao, bệnh tiểu đường thực chất là một rối loạn chuyển hóa toàn thân, ảnh hưởng sâu sắc tới da, mắt, mạch máu và hệ thần kinh. Bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn, phải chung sống vưới nó cả đời và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm tính mạng. Đừng chờ cho tới khi xuất hiện các triệu chứng rầm rộ mới đi khám. Việc duy trì thói quen kiểm tra đường huyết lúc đói định kỳ hàng năm chính là chìa khóa vàng giúp bạn phát hiện sớm và thậm chí đảo ngược hoàn toàn giai đoạn tiền tiểu đường.

Nguồn và ảnh: Sohu, Baidu Health