Cảnh báo: Món đồ "quốc dân" bán tràn lan trên Amazon và TikTok Shop bị phát hiện chứa kim loại, chuyên gia cảnh báo nguy cơ ung thư

Các sản phẩm được bán tràn lan trên Amazon và TikTok Shop chứa kim loại cực độc, có sản phẩm vượt ngưỡng an toàn tới hơn 9.000 lần

Những món trang sức có giá chỉ vài chục nghìn đồng, được quảng cáo là "bạc 925" hay "bạc thời trang" trên các sàn thương mại điện tử lớn như Amazon và TikTok Shop đang làm dấy lên lo ngại sau khi một cuộc điều tra tại Anh phát hiện nhiều sản phẩm chứa hàm lượng cadmium - kim loại nặng độc hại có thể gây ung thư, vượt xa giới hạn an toàn.

Theo kết quả điều tra do Sunday Times thực hiện, các phóng viên đã mua ngẫu nhiên một số mẫu nhẫn, vòng tay được rao bán trên Amazon và TikTok Shop rồi gửi đến phòng thí nghiệm độc lập để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy nhiều sản phẩm chứa lượng cadmium cao bất thường, vượt rất xa mức giới hạn mà Vương quốc Anh cho phép đối với đồ trang sức.

Nhiều đồ trang sức được bán trên các trang web giá rẻ như Amazon và TikTok Shop đã được phát hiện có chứa hàm lượng cadmium vượt quá mức cho phép

Đáng chú ý, một chiếc nhẫn được bán trên Amazon với tên gọi "Nhẫn nữ bạc 925 đơn giản, kiểu dáng mở, có thể điều chỉnh" có hàm lượng cadmium lên tới hơn 92%, tương đương cao gấp hơn 9.000 lần mức giới hạn 0,01% theo quy định của Anh. Trong khi đó, một chiếc vòng tay có mặt dây chuyền được bán trên TikTok Shop cũng được phát hiện chứa lượng cadmium cao gần 3.300 lần ngưỡng cho phép.

Cadmium là kim loại màu trắng bạc thường được sử dụng trong sản xuất pin sạc, lớp phủ kim loại và nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những kim loại nặng độc hại nhất đối với sức khỏe con người. Theo các chuyên gia, việc phơi nhiễm cadmium trong thời gian dài có thể làm tổn thương gan, thận, phổi, xương và làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

Ông Christer Hogstrand, Giáo sư về độc chất sinh thái phân tử tại King's College London, nhận định rằng người tiêu dùng nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cadmium. Theo ông, xét về độc tính lâu dài, cadmium thậm chí còn nguy hiểm hơn cả thủy ngân.

Tiếp xúc với kim loại nặng cadmium có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng đến thận, gan, phổi và xương

Dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết chỉ khoảng 0,5% cadmium có thể được hấp thụ qua da, nguy cơ vẫn tồn tại nếu người sử dụng chạm vào món trang sức rồi đưa tay lên miệng hoặc cầm thức ăn. Đối với khuyên tai, mức độ rủi ro còn cao hơn nếu được đeo ở vùng da bị tổn thương hoặc tại vị trí vừa xỏ khuyên.

Không chỉ xuất hiện trong các sản phẩm tiêu dùng, cadmium còn có thể phát tán vào môi trường thông qua hoạt động đốt than, đốt rác hoặc các quy trình sản xuất công nghiệp. Con người có thể tiếp xúc với kim loại này qua khói thuốc lá, không khí ô nhiễm, môi trường lao động hoặc một lượng nhỏ trong một số loại thực phẩm như hải sản.

Việc tích lũy cadmium trong cơ thể theo thời gian được cho là có liên quan đến các bệnh lý như: ung thư thận, ung thư phổi, loãng xương, tổn thương gan và nhiều bệnh hô hấp mạn tính.

Hiện nay, Vương quốc Anh quy định đồ trang sức không được chứa quá 0,01% cadmium. Trong khi đó, Mỹ chưa có quy định liên bang thống nhất về giới hạn cadmium trong trang sức dành cho người lớn, song nhiều bang đã ban hành tiêu chuẩn riêng. Chẳng hạn, California cấm sản xuất hoặc kinh doanh trang sức có hàm lượng cadmium vượt 300 ppm (0,03%), còn Illinois và Washington áp dụng các ngưỡng nghiêm ngặt hơn đối với trang sức trẻ em nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng.

Đây cũng không phải lần đầu cadmium bị phát hiện trong các sản phẩm trang sức giá rẻ. Từ năm 2018, Trung tâm Sức khỏe Môi trường (Center for Environmental Health) tại Mỹ từng công bố kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhiều món trang sức bán tại các chuỗi bán lẻ Ross và Nordstrom Rack chứa từ 40% đến hơn 90% cadmium.

Gần đây, Văn phòng Tiêu chuẩn và An toàn Sản phẩm của Anh cũng đã chặn và tiêu hủy một số lô trang sức nhập khẩu được bán trên Amazon vì chứa cadmium vượt ngưỡng an toàn.

Kết quả điều tra mới một lần nữa làm dấy lên lo ngại về chất lượng của các sản phẩm trang sức giá rẻ được bán trên các sàn thương mại điện tử. Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định theo tiêu chuẩn an toàn, đồng thời tránh mua những món trang sức có giá quá thấp nhưng được quảng cáo là làm từ bạc hoặc kim loại quý khi không có chứng nhận chất lượng đi kèm.

Nguồn: nypost