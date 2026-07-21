Càng nắng nóng càng dễ xảy ra đột quỵ! Bác sĩ nhắc: Tránh uống 3 thứ, ăn ít 3 món, nhớ làm 2 việc

Đôi khi, những thói quen chúng ta tưởng nhỏ nhặt, vô hại lại là mồi lửa thổi bùng lên cơn đột quỵ giữa ngày hè nắng nóng. Dù còn trẻ, không có bệnh nền cũng không được chủ quan!

Thời tiết nắng nóng những ngày hè khiến cơ thể liên tục mất nước, máu bị cô đặc và lòng mạch co thắt bất thường. Cộng thêm mệt mỏi do chán ăn, khó ngủ, tâm trạng dễ căng thẳng. Bác sĩ thần kinh Liu Ni (Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y học Cổ truyền An Huy, Trung Quốc) cảnh báo, đây chính là "thời điểm vàng" để các mảng xơ vữa vỡ ra, gián tiếp kích hoạt những ca đột quỵ não nguy hiểm đến tính mạng. Đó chính là thảm cảnh mà ông Trương (62 tuổi, sống tại Trung Quốc) vừa trải qua.

Dù trông rất khỏe mạnh lại hayu tập thể dục nhưng ông Trương lại có thói quen ăn uống cực kỳ hại sức khỏe. Ông nghiện rượu mạnh, không thể sống thiếu rau củ muối chua và luôn uống một ly nước đường đặc kèm bánh quẩy vào mỗi sáng.

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Người nhà nhiều lần khuyên ngủ nên thay đổi nhưng ông gạt đi, cho rằng mình khỏe mạnh. Chỉ đến khi ngủ dậy với một bên cơ thể tê dại, nói lắp và được đưa đi cấp cứu vì nhồi máu não cấp tính, ông mới sụp đổ chấp nhận sai lầm.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết mạch máu não của ông đã bị thu hẹp nghiêm trọng do chính chế độ ăn uống tàn phá suốt nhiều năm. Cộng thêm bệnh cao huyết áp không được phát hiện, điều trị khiến cơn đột quỵ ập đến và làm ông gần như mất khả năng vận động dù giữ được tính mạng sau ca cấp cứu. Ông hối hận thì đã muộn.

"Đồng phạm" của đột quỵ trốn trong những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày

Bác sĩ Liu Ni cảnh báo, nhiều người vẫn lầm tưởng đột quỵ là căn bệnh "trời gọi ai nấy dạ", chỉ xuất hiện bất ngờ ở người già. Tuy nhiên, Báo cáo về phòng ngừa và điều trị đột quỵ tại Trung Quốc đã chỉ ra rằng đột quỵ thiếu máu cục bộ (nhồi máu não) chiếm hơn 70% tổng số các ca tai biến và đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt ở độ tuổi 40 - 50, thậm chí người 20 - 30 tuổi bị đột quỵ cũng không còn là "chuyện hiếm".

Để không rơi vào cảnh "hối không kịp" như ông Trương, dù còn trẻ, không có bệnh nền bạn cũng cần quan tâm đến sức khỏe mạch máu hơn, nhất là vào mùa hè. Trong đó có "3 tránh, 3 giảm, 2 làm" được bác sĩ Liu khuyến nghị sau đây:

Tránh xa 3 loại đồ uống "bức tử" mạch máu

Để phòng ngừa đột quỵ trong mùa nắng nóng, tốt nhất bạn nên tránh xa 3 loại đồ uống nguy hiểm với mạch máu:

- Rượu mạnh và các loại thức uống có cồn: Cồn kích thích trực tiếp làm co thắt thành mạch, tăng huyết áp và gây rối loạn chuyển hóa lipid. Quan niệm uống chút rượu giúp "lưu thông máu" là hoàn toàn sai lầm; ngược lại, cồn chỉ khiến quá trình xơ vữa diễn ra nhanh hơn.

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- Nước ngọt đóng chai và nước đường cô đặc: Lượng đường dư thừa khi nạp vào cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành chất béo, làm tăng độ nhớt của máu, giảm độ đàn hồi của thành mạch và đẩy nhanh quá trình "lão hóa" hệ tuần hoàn.

- Các loại súp đặc ninh lâu, chứa hàm lượng muối cao: Súp hầm quá kỹ chứa lượng natri và purin cực kỳ cao. Uống thường xuyên sẽ gây gánh nặng chuyển hóa lớn, đẩy huyết áp vọt lên cao và tàn phá mạch máu.

Hạn chế tối đa 3 món ăn làm gia tăng mảng xơ vữa

Bên cạnh đồ uống, 3 nhóm thực phẩm dưới đây cũng là nguyên nhân khiến lòng mạch bị thu hẹp từng ngày:

- Các loại thực phẩm muối chua: Rau củ muối, thịt hun khói chứa lượng muối "khổng lồ". Cảnh báo từ Hướng dẫn phòng ngừa và điều trị tăng huyết áp tại Trung Quốc nhấn mạnh việc tiêu thụ nhiều natri làm huyết áp tăng cao kéo dài, liên tục bào mòn lớp lót nội mô mạch máu và làm tăng áp lực lên tim.

- Món chiên rán nhiều dầu mỡ: Bánh quẩy chiên, đồ ăn nhanh chứa nhiều chất béo chuyển hóa và cholesterol xấu, tạo điều kiện cho các mảng xơ vữa bám chặt vào thành mạch.

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- Thịt mỡ và nội tạng động vật: Theo Hướng dẫn phòng ngừa và điều trị rối loạn lipid máu ở người trưởng thành Trung Quốc , đây là nhóm thực phẩm chứa hàm lượng chất béo bão hòa rất cao. Tiêu thụ thường xuyên sẽ làm tăng lượng cholesterol xấu (LDL-C) trong máu, khiến máu bị đặc sánh và gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây đột quỵ .

2 việc bắt buộc phải làm để bảo vệ mạch máu

Bảo vệ sức khỏe mạch máu không phải là giải pháp tạm thời mà cần sự kiên trì thông qua 2 thói quen nên làm dù đông hay hè:

- Duy trì chế độ ăn thanh nhạt và cân bằng: Tăng cường rau xanh, trái cây ít đường, ngũ cốc nguyên hạt (yến mạch, gạo lứt) và ưu tiên nguồn protein sạch từ cá, tôm, gia cầm bỏ vỏ. Ưu tiên chế biến dạng hấp, luộc; kiểm soát lượng muối ăn dưới 5g và lượng dầu ăn từ 25 - 30g mỗi ngày.

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- Vận động nhẹ nhàng và sinh hoạt điều độ: Đi bộ 30 phút, tập Thái Cực Quyền giúp thúc đẩy tuần hoàn máu. Đồng thời, giữ thói quen ngủ đúng giờ, tránh thức khuya gây biến động huyết áp. Với người có bệnh nền cao huyết áp, tiểu đường, cần tuân thủ tuyệt đối chỉ định dùng thuốc của bác sĩ.

Nguồn và ảnh: Sohu, Asia One