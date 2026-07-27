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BV Đa khoa Đức Giang chấm dứt việc thực tập của 2 nữ sinh có phát ngôn gây bức xúc, bài học cho việc "học ăn, học nói"

HN
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Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát đi thông báo chính thức, khẳng định hai cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ, nhân viên của bệnh viện mà là hai sinh viên ngành Y đang thực tập.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang với những phát ngôn và thái độ bị cho là thiếu chuẩn mực đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người lầm tưởng hai cô gái trong clip là nhân viên y tế của bệnh viện, khiến hình ảnh của đơn vị bị ảnh hưởng.

Trước sự việc, tối 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát đi thông báo chính thức, khẳng định hai cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ, nhân viên của bệnh viện mà là hai sinh viên ngành Y đang thực tập.

Theo bệnh viện, đoạn clip được đăng tải từ tài khoản TikTok của một trong hai sinh viên, sau đó bị nhiều trang, nhóm trên mạng xã hội chia sẻ lại kèm theo thông tin sai lệch rằng đây là nhân viên của bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã làm việc với cơ sở đào tạo và quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên, đồng thời bàn giao về nhà trường để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong thời gian thực tập, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

Bệnh viện nhấn mạnh, đơn vị luôn thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Hành vi trong đoạn clip là hành vi cá nhân của sinh viên thực tập, không phản ánh tác phong hay thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

BV Đa khoa Đức Giang cho biết, nhân viên lễ tân của BV luôn mặc áo dài và đeo thẻ tên, cán bộ nhân viên luôn mặc áo có logo BV và đeo thẻ tên. Ảnh BVCC

Đáng chú ý, sau khi bệnh viện đưa ra thông báo, bài đăng trên fanpage chính thức đã nhận được nhiều bình luận từ người dân từng khám, điều trị tại đây. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với cách xử lý nhanh chóng, minh bạch của bệnh viện.

Một tài khoản bình luận: "Quá nhanh quá nguy hiểm và dứt khoát ngắn gọn. Minh bạch, không lấp liếm. Hoan hô bệnh viện".

Một người khác chia sẻ: "Nhà tôi hai đứa đều vào nhi ở đây. Nói chung rộng rãi, sạch sẽ, chuyên môn tốt, các bác sĩ rất nhiệt tình".

Không ít bệnh nhân cũng cho biết họ từng có trải nghiệm tích cực khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, đặc biệt đánh giá cao sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng.

Sự việc một lần nữa cho thấy mạng xã hội có thể khuếch đại những hành vi thiếu chuẩn mực của cá nhân, đồng thời gây ảnh hưởng đến uy tín của cả một tập thể nếu thông tin không được kiểm chứng đầy đủ. Với những người đang theo học ngành Y - một nghề đòi hỏi chuẩn mực đạo đức và giao tiếp rất cao. Đây cũng là bài học đắt giá về việc "học ăn, học nói, học gói, học mở", đặc biệt trong thời đại mọi hành động, phát ngôn trên mạng xã hội đều có thể để lại những hệ lụy lâu dài cho bản thân và đơn vị nơi mình học tập, thực hành.

Vụ 2 cô gái ngồi quầy lễ tân dọa ‘tiêm thuốc độc’ người khác: Bệnh viện Đức Giang lên tiếng
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