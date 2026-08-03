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Bộ Xây dựng thông tin mới nhất về dự án trọng điểm đi qua 15 tỉnh thành, tốc độ 350km/h trị giá 67 tỷ USD

Thái Hà
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Bộ Xây dựng đã thông tin đến cử tri về dự án trọng điểm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Bộ Xây dựng mới đây đã vừa có công văn gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Bình và TP Đà Nẵng để trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI về Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Bộ Xây dựng thông tin mới nhất về dự án trọng điểm đi qua 15 tỉnh thành, tốc độ 350km/h trị giá 67 tỷ USD - Ảnh 1.

Hình minh họa dự án đường sắt tốc độ cao Việt Nam trong tương lai bằng AI

Kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung kiến nghị của cử tri (Kiến nghị số 40) như sau:

Đối với Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thống nhất điều chuyển vị trí ga Quảng Ngãi từ Km829+700 về phía Nam đến khoảng Km831+400 (khu vực giáp ranh giữa phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Giang, gần nút giao thông đường Trường Chinh, Lê Duẩn) để phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt và thuận lợi khi triển khai phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) vùng cận ga. Nội dung này đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tại Công văn số 1868/UBND-CNXD ngày 26/8/2025 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long (Chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam) đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch (Quý III năm 2026). Quá trình triển khai Dự án, Bộ Xây dựng đã nhận được nhiều kiến nghị của địa phương liên quan đến xác định vị trí hướng tuyến, nhà ga, ranh giải phóng mặt bằng.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 9535/BXD-KTQLXD ngày 23/6/2026 gửi các địa phương (trong đó có UBND tỉnh Quảng Ngãi) để giải đáp kiến nghị của địa phương. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của cử tri liên quan đến vị trí ga đường sắt tốc độ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư, Tư vấn nghiên cứu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Kiến nghị của cử tri Ninh Bình

Nội dung kiến nghị của cử tri (Kiến nghị số 11):

Cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, có dự án đường sắt tốc độ cao đi qua, tuy nhiên đến nay phường vẫn chưa được bàn giao mốc giới cụ thể. Đề nghị sớm bàn giao mốc giới để địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long (Chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam) đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch (Quý III năm 2026). Quá trình triển khai Dự án, Bộ Xây dựng đã nhận được nhiều kiến nghị của địa phương liên quan đến xác định vị trí hướng tuyến, nhà ga, ranh giải phóng mặt bằng. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 9535/BXD-KTQLXD ngày 23/6/2026 gửi các địa phương (trong đó có UBND tỉnh Ninh Bình) để giải đáp kiến nghị của địa phương.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, sau khi lựa chọn được tư vấn, Bộ Xây dựng sẽ yêu cầu Chủ đầu tư, Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án chủ động phối hợp với địa phương để sớm bàn giao cọc giải phóng mặt bằng làm cơ sở để địa phương triển khai công tác giải phóng mặt.

Kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng

Nội dung kiến nghị của cử tri (Kiến nghị số 33):

Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo nghiên cứu, xem xét bố trí Nhà ga hành khách tuyến đường sắt tốc độ cao tại khu vực phía Bắc nút giao giữa tuyến đường Hoàng Văn Thái - Bà Nà - Suối Mơ với tuyến Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thuộc phường Hòa Khánh (khoảng Km701), nhằm bảo đảm quỹ đất, kết nối giao thông đồng bộ, thuận lợi cho phát triển đô thị theo mô hình Phát triển Đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm trung tâm (TOD) và mở rộng không gian phát triển phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long (Chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam) đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch (Quý III năm 2026). Quá trình triển khai Dự án, Bộ Xây dựng đã nhận được nhiều kiến nghị của địa phương liên quan đến xác định vị trí hướng tuyến, nhà ga, ranh giải phóng mặt bằng. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 9535/BXD-KTQLXD ngày 23/6/2026 gửi các địa phương (trong đó có UBND thành phố Đà Nẵng) để giải đáp kiến nghị của địa phương.

Vì vậy, tiếp thu ý kiến của cử tri liên quan đến vị trí ga đường sắt tốc độ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư, Tư vấn nghiên cứu trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Bộ Xây dựng thông tin mới nhất về dự án trọng điểm đi qua 15 tỉnh thành, tốc độ 350km/h trị giá 67 tỷ USD - Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI

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