Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa kiểm tra tiến độ công trình này.

Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm khu vực Hồ Tây

Chiều 1/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra tiến độ Dự án Nhà hát Ngọc Trai (Nhà hát Opera Hà Nội) và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề trên địa bàn phường Tây Hồ.

Theo báo cáo của UBND phường Tây Hồ, đối với giai đoạn 1, gồm cụm công trình Nhà hát Ngọc Trai 93.339m² và bãi đỗ xe 4.016m², có 131 trường hợp phải giải phóng mặt bằng. Đến nay, 56 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường trước tháng 7/2026, hoàn thành thu hồi khoảng 8,1ha và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, 70 trường hợp đã được phê duyệt phương án trong tháng 7/2026, dự kiến hoàn thành thu hồi đất và bàn giao thêm 1,6ha trong tháng 8/2026. Giai đoạn này có 39 trường hợp thuộc diện bố trí tái định cư.

Đối với giai đoạn 2, dự án có 260 trường hợp phải thu hồi đất, gồm 252 hộ gia đình và 8 trường hợp đất công. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành điều tra toàn bộ 260 trường hợp, phê duyệt 19 phương án và thu hồi đất của 13 trường hợp.

Các trường hợp còn lại đang được xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án trong tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành thu hồi đất trong tháng 9/2026. Giai đoạn này có 150 trường hợp được bố trí tái định cư.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Ảnh: Quang Thái/VGP

Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các đơn vị, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công cũng như sự chủ động phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng công trình, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong suốt quá trình triển khai.

Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề có tổng diện tích thu hồi khoảng 212.730m². Ảnh: Quang Thái/VGP

Nhà hát Ngọc Trai ở Hà Nội: Kiến trúc đỉnh cao và sáng tạo

Với tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng, Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề khởi công vào tháng 10 năm 2025 có thiết kế ấn tượng và quy mô vượt trội. Khu vực nhà hát sẽ được xây dựng trên diện tích đất hơn 25.000 m2 với tổng sàn xây dựng là 42.000 m2.

Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Ý, "cây đại thụ" của ngành kiến trúc thế giới Renzo Piano. Ông là người có những tác phẩm đã thay đổi diện mạo nhiều thành phố trên thế giới.

Ảnh tạo bằng AI

Nhà hát sẽ có một mái vòm lấy cảm hứng từ gợn sóng của Hồ Tây, được làm bằng kết cấu vỏ mỏng tự chịu lực, tạo ra hiệu ứng ánh sáng biến đổi theo thời gian, phản chiếu vẻ đẹp của Hồ Tây. Mái vòm này không chỉ là một phần của công trình mà còn là sản phẩm của những nghiên cứu chuyên sâu về sinh học cấu trúc, từ xương, vỏ ốc đến các gân lá của hoa súng nổi trên mặt nước.

Không chỉ có vỏ mái độc đáo bậc nhất thế giới, nhà hát Opera mới của Thủ đô còn được ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật thiết kế tân tiến. Toàn bộ tường của khán phòng chính được trang bị hệ thống các tấm acoustic có thể vận hành bằng cơ khí.

Với mỗi loại hình biểu diễn diễn khác nhau, các tấm acoustic sẽ được điều khiển đóng, mở, lên xuống theo các hướng và vị trí tương ứng. Từ đó, đảm bảo độ phản xạ âm, hút âm và thời gian âm vang phù hợp với yêu cầu của từng chương trình nghệ thuật.

Ảnh tạo bằng AI

Renzo Piano chia sẻ: Với Nhà hát Opera Hà Nội, tôi muốn góp phần tạo nên một công trình mang tính biểu tượng cho Việt Nam, xứng đáng nằm trong danh sách các nhà hát nổi tiếng thế giới như tại Paris, Milan, Berlin, London, New York hay Los Angeles.

Nhà hát Ngọc Trai không chỉ là một không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật quốc tế tầm cỡ, mà còn là một điểm đến văn hóa, giải trí cho người dân Thủ đô. Ngoài khán phòng opera với 1.815 chỗ ngồi (gấp ba lần Nhà hát Lớn Hà Nội), nhà hát còn sở hữu một khán phòng đa năng với sức chứa từ 1.010 đến 2.000 chỗ, cùng nhiều không gian phụ trợ như sảnh chính, phòng diễn tập, bảo tàng, và sàn vọng cảnh.

Bên cạnh công trình biểu diễn nghệ thuật, khu vực xung quanh Nhà hát sẽ được quy hoạch thành một công viên xanh, với các ao, hồ như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thuỷ Sứ sẽ được cải tạo và làm sạch, phục hồi và trồng thêm sen Tây Hồ, tạo nên một không gian hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc.

Hình minh họa Nhà hát Ngọc Trai trong tương lai bằng AI dựa trên phối cảnh từ chủ đầu tư