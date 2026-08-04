Biến ngón trỏ thành ngón cái: Phép màu y học giúp bé gái 5 tuổi tự cầm đũa, viết chữ

Ngày 3-8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về việc các bác sĩ của đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu cái hóa mở ra tương lai mới cho trẻ mắc dị tật thiểu sản ngón cái bẩm sinh.

Theo đó, bệnh nhi là một bé gái 5 tuổi nhập viện trong tình trạng thiểu sản ngón cái bẩm sinh ở cả hai bàn tay. Mặc dù ngón cái vẫn hiện diện về mặt hình thể, nhưng gần như không có chức năng do thiếu các cấu trúc quan trọng như: xương, gân và hệ thống vận động cần thiết. Trong khi, ngón cái được xem là ngón tay quan trọng nhất trong chức năng của bàn tay, đảm nhiệm khoảng 40%-50% khả năng thực hiện các động tác cầm nắm và thao tác tinh tế. Khi ngón cái không hoạt động bình thường, trẻ gặp rất nhiều khó khăn trong các hoạt động hàng ngày, gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, học tập và sự phát triển lâu dài của trẻ.

Trước tình trạng trên của bệnh nhi, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phương pháp phẫu thuật cái hóa (pollicization) – kỹ thuật chuyển ngón trỏ sang vị trí ngón cái nhằm thay thế chức năng của ngón cái bị thiểu sản. TS-BS Đào Văn Giang, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật hàm mặt, tạo hình và thẩm mỹ chia sẻ, phẫu thuật cái hóa hiện được xem là phương pháp tiêu chuẩn vàng trong điều trị các trường hợp thiểu sản ngón cái nặng theo các khuyến cáo quốc tế về phẫu thuật bàn tay trẻ em.

Trong quá trình phẫu thuật, phần ngón cái không có chức năng được loại bỏ. Ngón trỏ được bảo tồn toàn bộ hệ thống xương, gân, mạch máu và thần kinh, sau đó được tạo hình và chuyển sang vị trí ngón cái. Mục tiêu không chỉ là tạo hình về mặt thẩm mỹ mà quan trọng hơn là phục hồi chức năng cầm nắm, đối chiếu và vận động của bàn tay. Sau ca phẫu thuật, trẻ đã có thể cầm nắm đồ vật, tự thực hiện các sinh hoạt cá nhân, sử dụng đũa và tập viết như các bạn cùng trang lứa.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có bất kỳ dị tật bẩm sinh nào ở bàn tay hoặc các chi, cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn sớm. Đối với dị tật thiểu sản ngón cái, điều quan trọng không phải là bàn tay có đủ số lượng ngón tay hay không mà là các ngón tay đó có thực hiện được chức năng hay không. Việc đánh giá và điều trị đúng thời điểm sẽ giúp trẻ có cơ hội phục hồi chức năng tối ưu, phát triển và hòa nhập cuộc sống tốt hơn.