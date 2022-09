Nên đi tiểu sau mỗi lần “ái ân”

Sau mỗi cuộc mây mưa, đi tiểu đúng lúc (khoảng 5-10 phút sau chuyện ấy) là cách để làm sạch âm đạo, tránh các bệnh lây nhiễm.

Đối với phụ nữ, tiểu sau khi quan hệ tình dục là mẹo đơn giản để đề phòng viêm nhiễm đường tiết niệu. Nguyên nhân là do đường tiết niệu của nữ giới khá ngắn và thẳng, khi quan hệ tình dục, vi khuẩn ngoài âm đạo có thể bơi ngược vào dẫn đến viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang…

Làm gì khi của chàng và bạn không "khớp"?

Hầu hết “cậu bé” và “cô bé” luôn khớp với nhau nên bạn không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, trong số trường hợp "chìa khóa" và "ổ khóa" không khớp, chị em cần dùng đến những bí quyết mà chuyên gia tình dục Amy Levine tiết lộ. Nếu vũ khí của chàng quá lớn, hãy thử một vị trí có độ thâm nhập sâu như phụ nữ ở trên. Ngược lại, nếu của chàng quá nhỏ hãy thử tư thế nàng nằm nghiêng hoặc có thể sáng tạo theo cách bạn thấy thoải mái nhất.

Bên trái "vùng kín" là nơi khiến chị em hưng phấn nhất

Theo hai chuyên gia tình dục Steve Bodansky và Vera Bodansky, có một điểm trên âm vật của phái nữ nhạy cảm nhất. Trong cuốn "Extended Massive Orgasm: How You Can Give and Receive Intense Sexual Pleasure", 2 tác giả viết: "Chúng tôi đã tìm ra trên cơ thể những sinh viên nữ tham gia nghiên cứu, góc tư bên trái đầu âm vật là điểm dễ tạo khoái cảm nhất khi chạm vào".

Bí quyết đối phó với những chàng né "áo mưa"

Có đến 73,2% đàn ông nghĩ rằng có thể dùng những lời ngọt ngào như: “Em thật hấp dẫn, anh chẳng thể đợi thêm được nữa!” để bạn bỏ qua chuyện không dùng bao cao su. Để hạn chế rơi vào trường hợp này, bạn nên cất sẵn " áo mưa " trong ví hoặc hộc bàn cạnh giường ngủ để có thể sử dụng ngay khi cần; đồng thời, phái đẹp cần tập trung vào các điểm nóng trên cơ thể đối phương để chàng không thất vọng.

“Cô bé” xì hơi khi ân ái

Âm đạo không chỉ có khả năng hấp thu tinh trùng mà có còn có khả năng "xì hơi". Đây là hiện tượng phổ biến, “cô bé” giãn nở tạo ra khoảng trống để không khí chen vào gây ra những tiếng động. Vì thế, chị em không cần phải cảm thấy xấu hổ.