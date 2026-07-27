Bệnh viện mới tinh ở Hà Nội tặng 2000 suất khám miễn phí cho người dân: Đăng ký thế nào?

Ngày 25/7, một bệnh viện mới tinh tại Hà Nội thông báo chương trình khám miễn phí cho 2000 người đăng ký sớm.

Cụ thể, nhân dịp Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động, bệnh viện triển khai tuần lễ khám miễn phí dành cho 2000 khách đăng ký cùng những món quà chào mừng như lời tri ân trong những ngày đầu đón tiếp người dân.

Bệnh viện cho biết đây là chương trình dành cho phụ nữ, mẹ bầu và các gia đình, với các dịch vụ như:

- Khám phụ khoa

- Siêu âm phụ khoa

- Siêu âm vú

- Khám thai

- Siêu âm thai

- Chạy monitor (khi có chỉ định của bác sĩ)

Đặc biệt, tất cả người bệnh đăng ký và đến khám trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được nhận một phần quà chào đón từ bệnh viện.

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Cơ sở 2 cho biết khi tham dự chương trình, người dân sẽ được đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trực tiếp thăm khám và tư vấn; trải nghiệm không gian khám chữa bệnh hiện đại, khang trang tại Cơ sở 2.

Chương trình tuần lễ khám miễn phí sẽ diễn ra từ 04–07/8/2026, áp dụng với 2000 lượt đăng ký, số lượng có hạn và sẽ khép lại khi đạt đủ số lượng.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương – Cơ sở 2 tọa lạc tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, ngay cửa ngõ phía Tây Thủ đô, kết nối thuận tiện với Đại lộ Thăng Long và nhiều tuyến giao thông huyết mạch.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương – Cơ sở 2 vừa thông báo về tuần lễ khám miễn phí dành cho 2000 khách đăng ký.

“Chỉ với một hành trình ngắn, người dân có thể dễ dàng đến bệnh viện để khám và chăm sóc sức khỏe.” phía bệnh viện cho biết.

“Không chỉ sở hữu không gian khám chữa bệnh hiện đại, hệ thống trang thiết bị đồng bộ, Cơ sở 2 còn được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bảo đảm chất lượng chuyên môn thống nhất với Cơ sở 1.”

Trên trang Facebook chính thức của bệnh viện, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự háo hức trước thông tin của chương trình.

Một người viết: “Tuyệt vời! Mình đăng ký luôn.”

Người thứ hai bình luận: “Tuyệt vời quá, mình sẽ đến khám.”

Người thứ ba nhận xét: “Chúc mừng người bệnh được khám miễn phí”.

Cách thức đăng ký

Để đăng ký tham gia chương trình, người dân có thể truy cập vào form đăng ký chính thức của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau đó điền đầy đủ thông tin.

Form bao gồm các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, địa chỉ thường trú, số điện thoại, ngày mong muốn đến khám. Bệnh viện sẽ gửi tin nhắn xác nhận đăng ký thành công trong thời gian sớm nhất.

Nếu có thắc mắc, người dân liên hệ tới tổng đài 1900 1029 để được giải đáp.

Trước đó, vào ngày 19/7, đúng dịp kỷ niệm 71 năm thành lập Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Bộ Y tế đã chính thức cấp Giấy phép hoạt động cho Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Cơ sở 2.

Bệnh viện có quy mô 300 giường bệnh, đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các bộ phận chức năng; được phê duyệt thực hiện 2.222 danh mục kỹ thuật chuyên môn, tạo nền tảng để triển khai đồng bộ các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản.



