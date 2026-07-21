Bé gái suýt chết vì ngoáy mũi, bác sỹ cảnh báo 'vùng tử thần' trên mặt

Vết xước nhỏ do ngoáy mũi khiến bé gái 9 tuổi mặt sưng vù, nhiễm trùng tận não, tính mạng nguy kịch; bác sĩ lưu ý về "vùng tam giác tử thần" trên mặt.

Một bé gái 9 tuổi sinh sống tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa trải qua đợt cấp cứu sinh tử do thói quen ngoáy mũi thường xuyên. Ban đầu, móng tay của bé vô tìnhlàm xước niêm mạc dưới vách ngăn mũi. Vết thương chỉ dài khoảng 3mm nên gia đình chủ quan cho rằng đây chỉ là trầy xước thông thường và không có bất cứ biện pháp xử lý y tế nào.

Tuy nhiên, vi khuẩn từ vết xước khiến diễn biến sau đó nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Chỉ trong vòng 48 giờ ngắn ngủi, nửa khuôn mặt bên trái và vùng mí mắt của bệnh nhi đã sưng vù, tấy đỏ, liên tục chảy mủ kèm theo những cơn đau rát dữ dội. Nhiệt độ cơ thể cô bé tăng vọt lên mức 39,5 độ C.

Gia đình đã đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhi mắc hội chứng “nhiễm trùng tiền đình mũi biến chứng nhiễm trùng khoang hàm mặt”. Đáng lo ngại hơn, các dấu hiệu lâm sàng cho thấy vi khuẩn đã bắt đầu xâm nhập não, gây ra tình trạng nhiễm trùng nội sọ ở mức độ nhẹ.

Bé gái được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, mê man. (Ảnh minh họa: CFP)

Đội ngũ y tế đã phải khẩn trương phẫu thuật cắt lọc, làm sạch vùng hoại tử, dẫn lưu mủ và chỉ định phác đồ điều trị bằng kháng sinh truyền tĩnh mạch liều cao. Phải mất tròn một tuần điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng mới được khống chế thành công.

“Nếu bệnh nhân nhập viện trễ thêm chỉ từ nửa ngày đến một ngày, vi khuẩn chắc chắn sẽ tấn công sâu vào sọ não, gây viêm màng não và các biến chứng có tỷ lệ tử vong cực cao”, bác sỹ điều trị cho biết.

Sự việc đáng tiếc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về mức độ nguy hiểm của khu vực được giới y khoa gọi là “vùng tam giác tử thần” hay vùng từ đỉnh mũi đến hai khóe miệng.

Các chuyên gia y tế giải thích, hệ thống tĩnh mạch tại khu vực này có cấu tạo rất đặc biệt. Chúng kết nối trực tiếp với xoang hang nằm sâu bên trong não bộ nhưng lại không có các van tĩnh mạch để ngăn dòng máu chảy ngược. Do đó, bất kỳ tổn thương nào ở niêm mạc mũi cũng tạo điều kiện lý tưởng để hàng triệu vi khuẩn ẩn náu dưới kẽ móng tay như tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn xâm nhập trực tiếp vào dòng máu, tiến thẳng lên não và gây ra các bệnh lý chết người như viêm tắc tĩnh mạch xoang hang hay viêm màng não.

Đặc biệt đối với trẻ em, rủi ro này còn cao hơn gấp bội. Lớp niêm mạc mũi của trẻ chỉ dày bằng khoảng 1/3 so với người trưởng thành, rất dễ bị tổn thương. Kết hợp với việc trẻ em thường chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh tay sạch sẽ, thói quen ngoáy mũi rất nguy hiểm.

Bên cạnh nguy cơ nhiễm trùng cấp tính, các bác sỹ cũng cảnh báo, việc thường xuyên dùng tay ngoáy mũi sẽ làm rụng lông mũi, làm suy giảm hệ thống lọc bụi bẩn và mầm bệnh tự nhiên của cơ thể. Về lâu dài, thói quen này còn có thể làm biến dạng cấu trúc mũi, gây vẹo vách ngăn.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nếu sau khi tác động vào vùng mũi, vùng này xuất hiện các triệu chứng sưng đỏ, đau nhức, chảy mủ quanh mũi hoặc mắt, đi kèm với sốt cao trên 38,5 độ C, đau đầu, buồn nôn hoặc lơ mơ, người bệnh cần ngay lập tức đến cơ sở y tế gần nhất. Sự can thiệp y khoa kịp thời là yếu tố tiên quyết để ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng lan vào sọ não, tránh những hậu quả đáng tiếc không thể vãn hồi.