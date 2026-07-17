Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 1 căn bệnh ung thư ngày càng trẻ hóa nhanh ở người Việt

Từng được xem là bệnh của người trung niên và cao tuổi, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng xuất hiện ở những người mới ngoài 30 tuổi, thậm chí trẻ hơn.

Theo thống kê của Globocan, ung thư đại trực tràng đang gia tăng nhanh tại Việt Nam. Năm 2022, cả nước ghi nhận gần 17.000 ca mắc mới, đứng thứ 4 trong các loại ung thư ở cả hai giới. Đến năm 2024, số ca mắc đã tăng lên 22.584, vươn lên đứng thứ 3, cho thấy gánh nặng bệnh tật ngày càng lớn. Đặc biệt, căn bệnh ung thư này ngày càng trẻ hóa nhanh.

Trường hợp chị Đ.T.L ngoài 30 tuổi bất ngờ nhận chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng thấp giai đoạn 3. Kết quả khiến cho bệnh nhân rất bất ngờ vì không nghĩ còn trẻ đã mắc ung thư.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ lựa chọn chiến lược điều trị đa mô thức. Người bệnh được hóa trị đồng thời kết hợp xạ trị. Sau khi trải qua 6 chu kỳ hóa chất, khối u đáp ứng thuốc. Bệnh nhân được chỉ định tiến hành phẫu thuật triệt căn.

Bệnh nhân được phẫu thuật bằng Robot.

Ca phẫu thuật khó

TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K cho biết, đây là một trong những phẫu thuật khó nhất của chuyên ngành tiêu hóa vì trực tràng nằm sâu trong khung chậu, không gian thao tác rất hẹp, đặc biệt với những khối u ở vị trí thấp gần cơ thắt hậu môn.

Phẫu thuật viên không chỉ phải lấy bỏ triệt để khối u và hệ thống hạch theo nguyên tắc điều trị ung thư mà còn phải bảo tồn tối đa các bó thần kinh vùng chậu và cơ thắt hậu môn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khả năng đại tiện cũng như chất lượng sống lâu dài của người bệnh.

Hệ thống robot hỗ trợ với hình ảnh 3D có độ phân giải cao cùng các cánh tay phẫu thuật linh hoạt giúp bác sĩ thao tác chính xác hơn trong vùng chậu sâu, tăng khả năng bóc tách, kiểm soát mạch máu và bảo tồn các cấu trúc quan trọng.

Ca phẫu thuật của chị L. cũng được lựa chọn làm trường hợp thị phạm trong khóa đào tạo phẫu thuật nội soi robot của Bệnh viện K. Thông qua ca mổ, các bác sĩ không chỉ chia sẻ kỹ thuật điều khiển robot mà còn truyền đạt tư duy điều trị đa mô thức, kinh nghiệm lựa chọn thời điểm phẫu thuật, đánh giá đáp ứng sau điều trị và nguyên tắc bảo tồn chức năng cho người bệnh.

Xu hướng trẻ hóa ung thư đại trực tràng ngày càng rõ

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, ca bệnh của chị L. phản ánh rõ xu hướng trẻ hóa nhanh của ung thư đại trực tràng ở Việt Nam hiện nay.

Không ít bệnh nhân được phát hiện bệnh khi mới ngoài 30 tuổi, thậm chí trẻ hơn, trong khi không có nhiều yếu tố nguy cơ điển hình. Điều này khiến nhiều người chủ quan, chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.

Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh nhân cần đi khám ngay nếu có những biểu hiện kéo dài như:

- Rối loạn đại tiện;

- Đi ngoài ra máu;

- Đau bụng kéo dài;

- Thay đổi thói quen đi tiêu;

- Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Việc phát hiện ở giai đoạn sớm không chỉ giúp tăng cơ hội điều trị khỏi mà còn tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn và bảo tồn tối đa chức năng sống.

Theo các chuyên gia, khi số ca ung thư đại trực tràng ở người trẻ ngày càng gia tăng, nhận biết sớm triệu chứng và chủ động tầm soát ở nhóm có nguy cơ sẽ là "chìa khóa" giúp giảm tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.