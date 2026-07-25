Bác sĩ sản phụ khoa: Bơm sữa đậu nành vào vùng kín, người phụ nữ có thể bị ảnh hưởng về sinh sản

Đưa sữa đậu nành hay bất kỳ chất lạ nào vào âm đạo làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, tổn thương cơ quan sinh dục.

Từ vụ việc một phòng khám ở Nghệ An bị phản ánh b ơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để tạo hình ảnh giống mủ nhằm chẩn đoán viêm nhiễm và chỉ định điều trị, các chuyên gia cảnh báo thêm một vấn đề khác ít được chú ý: Chính hành động đưa chất lạ vào vùng kín cũng có thể gây viêm nhiễm, tổn thương niêm mạc và làm tăng nguy cơ biến chứng nếu không được xử lý đúng cách.

Bác sĩ Tô Thị Hồng Nhung, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết âm đạo là môi trường sinh học đặc biệt, có hệ vi khuẩn thường trú giúp duy trì độ pH, bảo vệ cơ quan sinh dục khỏi tác nhân gây bệnh. Việc đưa bất kỳ chất lạ nào vào âm đạo khi không có chỉ định y khoa đều có thể làm mất cân bằng môi trường này.

Sữa đậu nành là thực phẩm, không phải chế phẩm y tế vô khuẩn. Quá trình pha chế, bảo quản hoặc đưa vào cơ thể đều có nguy cơ mang theo vi khuẩn, nấm hoặc các vi sinh vật khác. Khi tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc âm đạo, các tác nhân này làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Ngoài nguy cơ nhiễm khuẩn, thành phần trong sữa đậu nành cũng có thể gây kích ứng ở những người nhạy cảm. Người bệnh có thể xuất hiện cảm giác nóng rát, ngứa, khó chịu hoặc tăng tiết dịch âm đạo sau khi tiếp xúc với chất lạ.

Nếu việc bơm chất lạ được thực hiện nhiều lần, thực hiện với áp lực lớn hoặc dụng cụ không đảm bảo vô khuẩn, nguy cơ tổn thương niêm mạc âm đạo và cổ tử cung cũng tăng lên. Những tổn thương này tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập sâu hơn, khiến tình trạng viêm trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong trường hợp dụng cụ được đưa sâu vào cổ tử cung hoặc buồng tử cung, người bệnh còn có nguy cơ chảy máu, đau nhiều và viêm nhiễm đường sinh dục trên. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, viêm có thể lan đến tử cung, vòi trứng và vùng chậu, làm tăng nguy cơ biến chứng ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Bác sĩ Nhung cho biết không có bất kỳ hướng dẫn chuyên môn nào khuyến cáo sử dụng sữa đậu nành hoặc các loại thực phẩm để bơm vào âm đạo nhằm chẩn đoán hay điều trị bệnh phụ khoa. Mọi thủ thuật đưa chất hoặc dụng cụ vào đường sinh dục đều phải có chỉ định y khoa rõ ràng, được thực hiện trong điều kiện vô khuẩn, nhân viên y tế được đào tạo.

Dịch tiết âm đạo có thể thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt, nội tiết, thai kỳ hoặc nhiều bệnh lý khác nhau. Chỉ dựa vào màu sắc hay hình ảnh dịch tiết không thể kết luận người bệnh bị viêm nhiễm, ung thư hay vô sinh.

Để xác định nguyên nhân, cần kết hợp thăm khám lâm sàng với các xét nghiệm cần thiết như soi dịch âm đạo, xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh, xét nghiệm tế bào cổ tử cung hoặc các kỹ thuật khác khi có chỉ định.

Việc sử dụng thủ thuật để tạo ra hình ảnh giả giống mủ hoặc tổn thương không chỉ khiến người bệnh hiểu sai tình trạng sức khỏe mà còn có thể dẫn đến điều trị không cần thiết, làm tăng chi phí và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên đến cơ sở y tế chuyên khoa khi xuất hiện các triệu chứng như khí hư có mùi hôi kéo dài, đổi màu bất thường kèm ngứa hoặc đau rát, chảy máu âm đạo ngoài kỳ kinh, đau vùng bụng dưới kéo dài hoặc đau khi quan hệ tình dục.

Người bệnh nên lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và quy trình khám chữa bệnh minh bạch. Trong quá trình khám, nếu được chỉ định thực hiện thủ thuật hoặc điều trị ngay với chi phí lớn, người bệnh có quyền yêu cầu bác sĩ giải thích rõ chẩn đoán, căn cứ chuyên môn, lợi ích, nguy cơ và các lựa chọn điều trị trước khi quyết định.

Không tự ý đưa bất kỳ loại dung dịch, thực phẩm, lá cây hay các sản phẩm không rõ nguồn gốc vào âm đạo vì những biện pháp này không có giá trị điều trị, ngược lại còn có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và che lấp triệu chứng của bệnh lý thực sự.