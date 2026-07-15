Bác sĩ: Hãy làm 5 việc này trước khi ăn sáng

Một vị bác sĩ nổi tiếng cho rằng không cần tốn nhiều tiền cho thực phẩm chức năng hay máy móc đắt đỏ để bắt đầu ngày mới khỏe mạnh.

Một bác sĩ nổi tiếng trên truyền hình cho biết mọi người nên thực hiện 5 việc trước bữa sáng và tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Bác sĩ Amir Khan, người thường xuất hiện trên các chương trình Lorraine và This Morning của ITV (Anh), cho rằng không cần phải tốn nhiều tiền cho các loại sinh tố, thực phẩm chức năng hay thiết bị hỗ trợ để bắt đầu ngày mới một cách lành mạnh.

Ông cho biết những lời khuyên này đều dựa trên cơ sở khoa học và mang lại lợi ích cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Trong một bài đăng mới trên Instagram, bác sĩ Amir Khan nói: “Chào mọi người, đây là 5 mẹo sức khỏe hàng đầu của tôi và hoàn toàn miễn phí. Không cần thực phẩm chức năng, không có gì để bán, không cần thiết bị hỗ trợ, chỉ là 5 điều tốt cho sức khỏe mà bạn nên thử ngay vào buổi sáng.”

1. Uống một cốc nước lớn ngay khi thức dậy

Việc đầu tiên bác sĩ Khan khuyên là bổ sung nước.

Uống một cốc nước lớn buổi sáng giúp bù lại lượng dịch đã mất trong đêm.

“Điều số một, hãy uống một cốc nước lớn ngay khi thức dậy trước khi làm bất cứ việc gì khác. Sau 7-8 giờ ngủ, cơ thể chúng ta tự nhiên sẽ bị thiếu nước nhẹ. Ai cũng vậy. Uống một cốc nước đầu tiên trong ngày giúp bù lại lượng dịch đã mất trong đêm. Nó hỗ trợ tuần hoàn, thận, tiêu hóa và với một số người còn giúp cải thiện sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Tôi thích bắt đầu ngày mới trong trạng thái đủ nước. Đây là một trong những thói quen lành mạnh dễ hình thành nhất.”

2. Ra ngoài đón ánh sáng buổi sáng

Tiếp theo, bác sĩ Khan khuyên nên ra ngoài trời.

“Điều số hai, điều tôi thích nhất, là ra ngoài đón ánh sáng buổi sáng. Đây là thời điểm tốt nhất trong năm để làm việc đó. Ánh sáng buổi sáng tác động lên các tế bào đặc biệt trong mắt và gửi tín hiệu tới đồng hồ sinh học của não, giúp giảm melatonin và thiết lập nhịp sinh học cho cả ngày.”

Ánh sáng buổi sáng có nhiều lợi ích cho cơ thể.

“Những người tiếp xúc với ánh sáng mạnh vào buổi sáng thường ngủ ngon hơn vào ban đêm, có nhiều năng lượng hơn vào ban ngày và thậm chí tâm trạng cũng tốt hơn. Bạn không cần ở ngoài quá lâu. Chỉ cần 10-20 phút với một tách cà phê là đủ.”

3. Đi chân trần trên cỏ

Nếu có sân cỏ hoặc công viên gần nhà, ông khuyên nên tháo giày và đi chân trần.

“Điều số ba, hãy tháo giày và đi chân trần trên cỏ. Tôi không nói về điện từ trường. Điều tôi nói là việc kích thích hàng nghìn đầu dây thần kinh ở bàn chân, thử thách khả năng giữ thăng bằng, tăng cường các cơ nhỏ ở bàn chân và mắt cá chân, đồng thời giúp bạn chậm lại một chút và kết nối với thiên nhiên.”

4. Nghe tiếng chim hót

Gợi ý thứ tư của bác sĩ Khan liên quan đến sức khỏe tinh thần.

“Hãy nghe tiếng chim hót. Nghiên cứu cho thấy tiếng chim và các âm thanh tự nhiên có thể giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và thậm chí làm giảm cảm giác lo âu và hoang tưởng. Các nhà khoa học cho rằng bộ não con người tiến hóa trong môi trường tự nhiên, vì vậy khi nghe tiếng chim và tiếng nước chảy, hệ thần kinh sẽ nhận được tín hiệu rằng chúng ta đang ở một nơi an toàn. Và điều đó đơn giản là khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn.”

5. Hít thở chậm 5 lần

Cuối cùng, và có lẽ là việc dễ thực hiện nhất, bác sĩ Khan cho biết cách này giúp kích hoạt phản ứng thư giãn của cơ thể trước khi bắt đầu ngày mới.

“Hãy hít thở chậm 5 lần. Chỉ cần 5 hơi thở sâu, hít vào trong 4 giây và thở ra trong 6 giây. Nó kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm – chế độ nghỉ ngơi và tiêu hóa của cơ thể. Nó làm giảm nhịp tim, giảm hormone căng thẳng và gửi tín hiệu cho não rằng bạn đang thư giãn và an toàn. Chưa đầy một phút, nhưng đây là một trong những cách nhanh nhất để làm dịu cả cơ thể lẫn tâm trí. Đôi khi liều thuốc mạnh nhất không phải là thứ bạn mua.”