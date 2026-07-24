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Bác sĩ Harvard nói thẳng: Đây là 4 việc nên làm mỗi ngày để đường ruột khoẻ mạnh, nhiều người đang bỏ qua điều đầu tiên

Tuấn Khang
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Trên Instagram vào ngày 21 tháng 7, bác sĩ Sethi đã chia sẻ 4 bước cần thực hiện để đạt được điều đó, chỉ ra rằng, "Bạn không cần đồ uống giải độc để cải thiện sức khỏe đường ruột của mình".

Việc uống các loại thức uống giải độc để có sức khỏe đường ruột tốt đã phổ biến trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo bác sĩ Saurabh Sethi, một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại California, được đào tạo tại AIIMS, Harvard và Stanford, những loại thức uống này không cần thiết để duy trì một đường ruột khỏe mạnh.

Bác sĩ Harvard nói thẳng: Đây là 4 việc nên làm mỗi ngày để đường ruột khoẻ mạnh, nhiều người đang bỏ qua điều đầu tiên- Ảnh 1.

Bác sĩ Saurabh Sethi chia sẻ 4 mẹo cải thiện đường ruột. (Ảnh chụp màn hình)

Chuyên gia nhận định, cơ thể đã có một hệ thống giải độc mạnh mẽ, với các cơ quan như gan và thận giúp loại bỏ độc tố. Thay vào đó, điều bạn nên tập trung vào là duy trì sức khỏe đường ruột tốt, điều này giúp các cơ quan hoạt động tốt hơn.

Trên Instagram vào ngày 21 tháng 7, bác sĩ Sethi đã chia sẻ 4 bước cần thực hiện để đạt được điều đó, chỉ ra rằng, "Bạn không cần đồ uống giải độc để cải thiện sức khỏe đường ruột của mình". Các bước ông chia sẻ được trình bày như sau:

1. Ăn đủ chất xơ mỗi ngày

Đây được xem là nền tảng quan trọng nhất để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ là nhóm carbohydrate có nguồn gốc thực vật mà cơ thể không thể tiêu hóa hoàn toàn. Chúng được chia thành hai nhóm là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan.

Chất xơ hòa tan khi vào dạ dày sẽ tạo thành dạng gel, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Trong khi đó, chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón.

Theo bác sĩ Sethi, phụ nữ trưởng thành nên bổ sung khoảng 25g chất xơ mỗi ngày, còn nam giới khoảng 38g. Tuy nhiên, thực tế phần lớn mọi người chỉ hấp thu khoảng một nửa nhu cầu này.

Bác sĩ Harvard nói thẳng: Đây là 4 việc nên làm mỗi ngày để đường ruột khoẻ mạnh, nhiều người đang bỏ qua điều đầu tiên- Ảnh 2.

Chất xơ hòa tan khi vào dạ dày sẽ tạo thành dạng gel, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Để tăng lượng chất xơ, nên ưu tiên rau xanh, trái cây, các loại đậu, hạt và ngũ cốc nguyên cám trong bữa ăn hàng ngày. Không chỉ giúp đi tiêu đều đặn hơn, chất xơ còn là "nguồn thức ăn" nuôi dưỡng các lợi khuẩn có lợi trong đường ruột.

2. Bổ sung thực phẩm lên men thường xuyên

Bên cạnh chất xơ, các thực phẩm lên men cũng góp phần xây dựng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Sữa chua, kefir, sữa tách bơ hay các loại rau củ lên men đều chứa nhiều vi khuẩn có lợi. Những lợi khuẩn này đi trực tiếp vào đường tiêu hóa, góp phần cân bằng hệ vi sinh và tăng tính đa dạng của các vi sinh vật có lợi trong ruột.

Theo chuyên gia, không nhất thiết phải chọn thực phẩm lên men từ sữa. Các sản phẩm lên men có nguồn gốc thực vật cũng mang lại lợi ích tương tự nếu được sử dụng thường xuyên.

3. Đi bộ mỗi ngày để kích thích nhu động ruột

Ít ai ngờ rằng một hoạt động đơn giản như đi bộ cũng có thể giúp đường ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Bác sĩ Harvard nói thẳng: Đây là 4 việc nên làm mỗi ngày để đường ruột khoẻ mạnh, nhiều người đang bỏ qua điều đầu tiên- Ảnh 3.

Nếu không có nhiều thời gian tập luyện, chỉ cần duy trì thói quen đi bộ khoảng 20-30 phút mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe đường ruột. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Theo bác sĩ Sethi, vận động nhẹ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi và giảm nguy cơ táo bón. Khi cơ thể chuyển động, hệ tiêu hóa cũng được "đánh thức", giúp thức ăn di chuyển qua đường ruột dễ dàng hơn.

Nếu không có nhiều thời gian tập luyện, chỉ cần duy trì thói quen đi bộ khoảng 20-30 phút mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe đường ruột.

4. Uống đủ nước, đặc biệt khi ăn nhiều chất xơ

Nhiều người chú trọng bổ sung chất xơ nhưng lại quên uống đủ nước. Đây là sai lầm có thể khiến chất xơ phát huy tác dụng ngược.

Nước giúp chất xơ hoạt động hiệu quả trong đường tiêu hóa, làm mềm phân và hỗ trợ quá trình đào thải diễn ra thuận lợi. Nếu lượng nước không đủ, người ăn nhiều chất xơ có thể gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu, thậm chí táo bón nặng hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên duy trì thói quen uống nước đều trong ngày thay vì chỉ uống khi cảm thấy khát, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng hoặc khi tăng lượng chất xơ trong khẩu phần ăn.

Duy trì đủ chất xơ, bổ sung thực phẩm lên men, đi bộ thường xuyên và uống đủ nước là những thay đổi nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài cho hệ tiêu hóa. Quan trọng hơn cả là thực hiện đều đặn mỗi ngày để đường ruột luôn khỏe mạnh và hoạt động ổn định.

(Nguồn: Hindustan Times)

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