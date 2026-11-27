Bác sĩ Vũ đã biến những lần di chuyển giữa các khoa thành cơ hội vận động. Sau một năm duy trì thói quen đi bộ nhanh, bác sĩ giảm 10 kg, các chỉ số mỡ máu được cải thiện.

Chia sẻ về hành trình thay đổi sức khỏe, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết việc giảm cân không đến từ những buổi tập luyện kéo dài hay một chế độ vận động quá khắt khe. Thay vào đó, bác sĩ tận dụng chính thời gian làm việc tại bệnh viện để đi bộ nhanh mỗi ngày.

Với đặc thù công việc thường xuyên phải di chuyển giữa các khoa, phòng khám, bác sĩ Vũ lựa chọn đi bộ thay vì tìm cách rút ngắn quãng đường. Những hành lang bệnh viện trở thành đường tập quen thuộc.

“Đồng nghiệp đôi khi đùa rằng tôi lúc nào cũng vội. Có những lần cùng đi làm việc, câu chuyện còn chưa dứt, tôi đã đi đến nơi”, bác sĩ Vũ nói.

Thói quen này được duy trì đều đặn trong suốt một năm. Kết quả không chỉ là giảm 10 kg mà còn cải thiện các chỉ số mỡ máu. Bác sĩ Vũ cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái và có thêm năng lượng để làm việc, thăm khám cho bệnh nhi mỗi ngày.

Bác sĩ Vũ đang khám bệnh cho bệnh nhi, ảnh: FBNV.

Theo bác sĩ Vũ, cách đi bộ được bác sĩ áp dụng là pace 8, nghĩa là hoàn thành một km trong khoảng 8 phút. Tốc độ tương đương 7,5 km/h, nhanh hơn đáng kể so với đi bộ thông thường và gần với chạy bộ chậm.

Ở tốc độ này, cơ thể không đơn thuần di chuyển từ điểm A đến điểm B. Tim phải tăng cường hoạt động để đáp ứng nhu cầu vận động, các nhóm cơ ở chân, đùi, mông và bắp chân cũng tham gia tích cực hơn.

“Đi bộ nhanh giúp tăng tiêu hao năng lượng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tim mạch. Việc duy trì vận động thường xuyên cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết và chuyển hóa lipid máu”, bác sĩ Vũ chia sẻ.

Trong khoa học vận động có khái niệm về năng lượng tiêu hao từ các hoạt động thể chất ngoài những buổi tập luyện có kế hoạch. Đó có thể là đi bộ khi làm việc, di chuyển giữa các phòng, lên xuống cầu thang hoặc thực hiện những công việc thường ngày.

Mỗi lần vận động chỉ kéo dài vài phút, mức tiêu hao năng lượng không lớn. Nhưng khi lặp lại hàng chục lần mỗi ngày, duy trì qua nhiều tháng, những hoạt động tưởng chừng nhỏ nhặt có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Với bác sĩ Vũ, việc biến hành lang bệnh viện thành đường tập giúp duy trì vận động ngay cả trong những ngày công việc bận rộn. Thay vì chờ có thời gian rảnh mới tập thể dục, bác sĩ tận dụng những lần di chuyển vốn có trong lịch làm việc.

Bắt đầu từ tốc độ phù hợp

Bác sĩ Vũ lưu ý pace 8 là tốc độ đi bộ khá nhanh, có thể đạt cường độ vận động mạnh đối với một số người. Vì vậy, không phải ai cũng có thể áp dụng ngay từ đầu.

Người mới tập nên bắt đầu bằng tốc độ phù hợp với thể lực, bước chân ngắn vừa phải, tăng dần tần suất bước và tốc độ theo khả năng. Cần lựa chọn không gian di chuyển an toàn, tránh cố gắng quá sức hoặc tăng cường độ đột ngột.

Những người có bệnh tim mạch, bệnh mạn tính hoặc thể lực hạn chế cần lựa chọn mức vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe. Đi bộ nhanh không nhất thiết phải đạt pace 8 mới mang lại lợi ích.

Theo bác sĩ Vũ, một trong những trở ngại khiến người trưởng thành khó duy trì tập luyện là tâm lý chờ đến khi có nhiều thời gian rảnh. Càng bận rộn, thời gian dành riêng cho sức khỏe càng trở nên eo hẹp.

Từ trải nghiệm của mình, bác sĩ Vũ cho rằng có thể bắt đầu thay đổi bằng những việc đơn giản hơn: đi bộ nhanh hơn khi di chuyển, tận dụng các quãng đường ngắn và duy trì vận động đều đặn mỗi ngày.

Điều quan trọng không phải lúc nào cũng là dành thêm thật nhiều thời gian cho tập luyện, mà là biết biến những hoạt động thường ngày thành cơ hội chăm sóc sức khỏe.