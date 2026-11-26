Trước những thông tin cho rằng đậu nành gây hại cho tuyến giáp, bác sĩ Dương Minh Tuấn đã đưa ra những phân tích, giải đáp dưới góc độ chuyên môn.

Đậu nành có hại cho tuyến giáp?

Hiện nay, nhiều người có nhân tuyến giáp hoặc mắc bệnh tuyến giáp thường rỉ tai nhau kiêng sữa đậu nành, đậu phụ vì lo các thực phẩm này khiến bệnh nặng hơn.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn, Trung tâm Nội tiết và Chuyển hóa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho hay, đa số người bệnh không cần loại bỏ đậu nành khỏi thực đơn. Điều quan trọng là sử dụng đúng cách và lưu ý những trường hợp cần kiêng theo chỉ định.

Đối với đa số người có nhân giáp lành tính, viêm tuyến giáp Hashimoto hoặc bệnh Basedow, đậu phụ, tào phớ và sữa đậu nành vẫn có thể xuất hiện trong chế độ ăn đa dạng hằng ngày.

Nỗi lo đậu nành gây hại cho tuyến giáp xuất phát từ việc thực phẩm này chứa isoflavone, một nhóm chất tự nhiên có thể làm giảm hoạt động của enzym tham gia quá trình sản xuất hormon tuyến giáp trong các nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Tác động này đáng lưu ý hơn ở người có khẩu phần ăn thiếu i-ốt. Kết quả trong phòng thí nghiệm không đồng nghĩa việc ăn đậu phụ hay uống sữa đậu nành sẽ gây suy giáp, bác sĩ Tuấn khẳng định.

Theo bác sĩ Tuấn, một phân tích tổng hợp năm 2019 trên 18 nghiên cứu thử nghiệm ở người cho thấy, khi sử dụng đậu nành hoặc các chế phẩm từ đậu nành, nồng độ hai hormon tuyến giáp tự do FT4 và FT3 không thay đổi đáng kể. TSH, hormon có vai trò điều hòa hoạt động của tuyến giáp, tăng trung bình khoảng 0,25 mIU/L.

Sản phẩm sữa đậu nành (Ảnh nguồn: Kjokkenutstyr.net)

Mức tăng này rất nhỏ và chưa rõ có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Vì vậy, với người được cung cấp đủ i-ốt, chưa có cơ sở để khuyên kiêng các món ăn từ đậu nành chỉ vì lo ngại suy giáp.

“Người mắc bệnh tuyến giáp cần thận trọng với các chế phẩm isoflavone cô đặc liều cao và nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng”, bác sĩ Tuấn lưu ý.

Theo bác sĩ Tuấn, điều cần lưu ý không chỉ là ăn gì mà còn là ăn vào thời điểm nào, đặc biệt với người đang sử dụng thuốc hormon tuyến giáp.

Levothyroxine là thuốc thường được dùng cho người suy giáp hoặc sau phẫu thuật cắt tuyến giáp. Nếu ăn thực phẩm từ đậu nành gần thời điểm uống thuốc, khả năng hấp thu thuốc của ruột có thể giảm.

Hướng dẫn năm 2025 của Hội Tuyến giáp châu Âu gợi ý người dùng levothyroxine dạng viên uống thuốc với nước lọc khi bụng đói và cách bữa ăn có đậu nành ít nhất 4 giờ.

Chẳng hạn, nếu uống thuốc lúc 6h sáng, người bệnh có thể ăn sáng khoảng 7h và để dành sữa đậu nành đến 10h hoặc ăn đậu phụ vào bữa trưa.

Mốc thời gian này dành cho người đang uống levothyroxine, không phải yêu cầu tất cả người có nhân giáp đều phải kiêng đậu nành trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi nào cần tạm kiêng đậu nành?

Bác sĩ Tuấn cho rằng, một số người điều trị ung thư tuyến giáp bằng i-ốt phóng xạ I-131 được hướng dẫn ăn ít i-ốt trong một thời gian ngắn để chuẩn bị điều trị.

Trong giai đoạn này, sữa đậu nành, đậu phụ và nước tương thường nằm trong danh sách thực phẩm cần tạm tránh. Người bệnh cần thực hiện đúng hướng dẫn về thực phẩm và thời gian kiêng của đơn vị y học hạt nhân.

Sau khi kết thúc giai đoạn chuẩn bị và được bác sĩ cho phép ăn uống bình thường trở lại, người bệnh có thể đưa các món ăn từ đậu nành trở lại thực đơn.

Bác sĩ Tuấn lưu ý, người có nhân giáp lành tính không cần tự loại bỏ đậu nành khỏi bữa ăn vì lo bệnh tiến triển. Với người đang điều trị bệnh tuyến giáp, chế độ ăn cần được điều chỉnh theo tình trạng bệnh, thuốc đang sử dụng và hướng dẫn của bác sĩ.