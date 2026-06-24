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7 loại cây ăn quả có thể trồng trong chậu: Hợp với cả ban công nhỏ

Lam Chi
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Nhiều người cho rằng muốn trồng cây ăn quả phải có sân vườn rộng hoặc một khu đất đủ lớn.

Tuy nhiên, thực tế có không ít loại cây ăn quả vẫn phát triển tốt trong chậu, thậm chí cho năng suất khá cao nếu được cung cấp đủ ánh sáng và chăm sóc đúng cách. Nếu sở hữu một ban công nhỏ, sân thượng hoặc khoảng hiên đón nắng, bạn có thể cân nhắc 7 loại cây dưới đây.

1. Cây chanh

7 loại cây ăn quả có thể trồng trong chậu: Hợp với cả ban công nhỏ - Ảnh 1.

Cây chanh vàng

Chanh là một trong những loại cây ăn quả được trồng trong chậu phổ biến nhất. Cây có kích thước tương đối gọn, cho hoa thơm và có thể ra quả quanh năm.

Để cây phát triển tốt, chanh cần được tiếp xúc với ánh nắng khoảng 6-8 giờ mỗi ngày. Ngoài việc lấy quả ăn, cây còn có tán lá xanh bóng, giúp không gian sống thêm sinh động.

2. Cây ổi

Ổi là loại cây khá dễ trồng và có khả năng thích nghi tốt với môi trường chậu. Những giống ổi ghép hoặc giống lùn thường phù hợp hơn với không gian nhỏ.

Ngoài khả năng cho nhiều quả, cây ổi còn có hoa màu trắng và tán lá xanh mướt, vừa làm cảnh vừa cung cấp trái cây cho gia đình.

3. Cây lựu

7 loại cây ăn quả có thể trồng trong chậu: Hợp với cả ban công nhỏ - Ảnh 2.

Cây lựu

Lựu là lựa chọn phù hợp với những người mới bắt đầu trồng cây ăn quả trong chậu. Cây có kích thước nhỏ gọn, chịu hạn tương đối tốt và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc.

Điểm nổi bật của lựu là những bông hoa màu đỏ cam rực rỡ trước khi kết thành quả, giúp ban công hoặc sân thượng trở nên nổi bật hơn.

4. Cây sung Mỹ

Ít ai biết rằng một số giống sung Mỹ có thể phát triển tốt trong chậu và thậm chí cho quả nhiều hơn khi bộ rễ được giới hạn trong không gian vừa phải.

Loại cây này ưa nắng, thích khí hậu ấm áp và cần được tưới đủ nước trong giai đoạn sinh trưởng mạnh. Những chiếc lá lớn của cây cũng tạo cảm giác xanh mát cho không gian sống.

5. Cây cam

7 loại cây ăn quả có thể trồng trong chậu: Hợp với cả ban công nhỏ - Ảnh 3.

Cây cam

Không chỉ cho trái, cây cam còn được nhiều người yêu thích nhờ những tán lá xanh bóng, hoa trắng thơm và quả có màu sắc bắt mắt.

Tương tự cây chanh, cam cần nhiều ánh sáng và chế độ dinh dưỡng phù hợp. Tuy nhiên, người trồng cần kiên nhẫn vì cây thường mất một khoảng thời gian mới bắt đầu cho quả ổn định.

6. Cây táo

Hiện nay có nhiều giống táo lùn hoặc táo dạng cột được lai tạo để phù hợp với việc trồng trong chậu.

Bên cạnh việc cho quả, cây táo còn có giá trị làm cảnh nhờ những chùm hoa nở vào mùa xuân. Để cây sinh trưởng tốt, cần đặt chậu ở nơi có nhiều ánh nắng và duy trì độ ẩm phù hợp cho đất.

7. Cây xoài

Nhờ sự xuất hiện của các giống xoài lùn, việc trồng xoài trong chậu hiện không còn quá khó khăn.

Cây phù hợp với ban công, sân thượng hoặc những khu vực có nhiều nắng. Để phát triển tốt, xoài cần đất thoát nước tốt và được bảo vệ khỏi thời tiết lạnh kéo dài. Nếu được chăm sóc đúng cách, cây vẫn có thể cho thu hoạch ngay cả khi được trồng trong chậu.

Trồng cây ăn quả trong chậu cần lưu ý gì?

Dù lựa chọn loại cây nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ánh sáng. Phần lớn các loại cây ăn quả cần ít nhất 6 giờ nắng mỗi ngày để sinh trưởng và ra quả.

Ngoài ra, người trồng nên chọn chậu có kích thước phù hợp, đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt và bổ sung dinh dưỡng định kỳ. Với sự chăm sóc đúng cách, ngay cả một ban công nhỏ cũng có thể trở thành "vườn trái cây mini" xanh mát và đầy sức sống.

Nguồn: Times of India

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