65 phút đưa trái tim đập trở lại, cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

Chỉ mất 65 phút để hoàn tất ghép tim và tái lập tuần hoàn, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân 29 tuổi suy tim giai đoạn cuối.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 13 cho nam bệnh nhân 29 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Đặc biệt, ekip chỉ mất 65 phút để hoàn tất các miệng nối, tái lập tuần hoàn và đưa trái tim hiến đập trở lại trong lồng ngực người nhận - thời gian ngắn nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.

Người bệnh nhiều lần nhập viện từ cuối năm 2025 do suy tim mất bù, khó thở, phù hai chân. Dù đã điều trị nội khoa và đặt máy khử rung tim, chức năng tim tiếp tục suy giảm, phân suất tống máu có thời điểm chỉ còn 11%, buộc phải đăng ký chờ ghép tim khẩn cấp.

Nguồn tim hiến đến từ một nam bệnh nhân 41 tuổi bị chết não sau tai nạn lao động. Với nghĩa cử hiến tạng của gia đình, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã điều phối quả tim cho người bệnh tại TP Hồ Chí Minh.

Do tim được lấy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và vận chuyển bằng đường hàng không vào TP Hồ Chí Minh, thời gian thiếu máu lạnh kéo dài khiến ekip phải chạy đua với thời gian. Ngay khi tim hiến về đến phòng mổ, toàn bộ quy trình ghép được triển khai đồng bộ, giúp rút ngắn tối đa thời gian khâu nối.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ekip ghép tim, mỗi thao tác đều được tính toán chính xác nhằm vừa đảm bảo an toàn vừa tiết kiệm thời gian. Sau khoảng 60 phút kể từ khi tim hoạt động trở lại, siêu âm ghi nhận tim co bóp tốt, chức năng ban đầu ổn định.

Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tích cực. Thành công của ca ghép không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh mà còn khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh trong công tác điều phối, vận chuyển và ghép tạng. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao năng lực ghép tim và mang thêm hy vọng cho nhiều bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.