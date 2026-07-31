5 thói quen khi dùng lò vi sóng cần bỏ ngay

Một số thói quen khi dùng lò vi sóng tưởng như vô hại nhưng có thể khiến thức ăn nóng không đều, làm giảm tuổi thọ thiết bị, thậm chí gây bỏng hoặc cháy nổ.

Lò vi sóng đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều căn bếp hiện đại. Không chỉ dùng để hâm nóng thức ăn thừa, thiết bị này còn có thể hỗ trợ rã đông, nấu chín hoặc chế biến một số món ăn chỉ trong vài phút.

Tuy nhiên, theo Times of India , sử dụng lò vi sóng không đúng cách có thể khiến thức ăn bị khô, chín không đều, thiết bị nhanh xuống cấp và phát sinh những nguy cơ mất an toàn. Dưới đây là 5 thói quen người dùng nên bỏ ngay.

Dùng hộp đựng không phù hợp với lò vi sóng

Dùng hộp đựng không phù hợp với lò vi sóng (Ảnh: Harvard Health).

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là cho bất kỳ loại hộp nào có sẵn vào lò vi sóng mà không kiểm tra vật liệu.

Một số loại nhựa có thể bị biến dạng hoặc nóng chảy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Chúng cũng có nguy cơ giải phóng các chất độc hại vào thức ăn trong quá trình hâm nóng.

Đặc biệt, người dùng không nên cho hộp kim loại, giấy nhôm hoặc các dụng cụ bằng kim loại vào lò vi sóng. Những vật dụng này có thể tạo ra tia lửa điện, gây hư hỏng thiết bị và trong một số trường hợp còn làm phát sinh hỏa hoạn.

Khi mua hộp đựng thức ăn, cần kiểm tra xem sản phẩm có ký hiệu hoặc dòng chữ cho biết có thể sử dụng an toàn trong lò vi sóng hay không.

Theo Times of India , các vật dụng làm bằng thủy tinh, gốm chịu nhiệt và nhựa được chứng nhận dùng cho lò vi sóng thường là những lựa chọn an toàn hơn.

Hâm nóng thức ăn nhưng không đậy nắp

Hâm nóng thức ăn không đậy nắp (Ảnh: Getty).

Nhiều người có thói quen đặt thẳng bát hoặc đĩa thức ăn vào lò vi sóng mà không sử dụng nắp đậy. Khi thức ăn nóng lên, nước sốt, dầu mỡ hoặc chất lỏng có thể bắn ra xung quanh, khiến bên trong lò nhanh bẩn.

Những vết thức ăn bám lại không chỉ làm người dùng mất nhiều thời gian vệ sinh mà còn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thiết bị nếu tích tụ trong thời gian dài.

Đậy thức ăn còn giúp giữ lại độ ẩm, nhờ đó món ăn được làm nóng đồng đều hơn và ít bị khô. Người dùng có thể sử dụng nắp chuyên dụng có lỗ thoát hơi, tấm che dùng được trong lò vi sóng hoặc khăn giấy phù hợp với thiết bị.

Tuy nhiên, không nên đậy hộp quá kín. Nắp đậy cần có chỗ để hơi nước thoát ra ngoài, tránh tình trạng áp suất tích tụ bên trong hộp khi thức ăn nóng lên.

Không đảo hoặc khuấy thức ăn giữa chừng

Không đảo hoặc khuấy thức ăn giữa chừng (Ảnh: Choice).

Lò vi sóng có thể tạo ra những khu vực nóng và lạnh khác nhau trong cùng một món ăn. Vì vậy, phần thức ăn bên ngoài đôi khi đã rất nóng trong khi khu vực ở giữa vẫn còn nguội.

Tình trạng này thường dễ xảy ra với các món như súp, nước sốt, món hầm hoặc thức ăn được đựng trong bát lớn. Với đồ ăn dành cho trẻ nhỏ, việc kiểm tra nhiệt độ và khuấy kỹ càng đặc biệt quan trọng để tránh những vùng thức ăn quá nóng gây bỏng.

Để thức ăn được làm nóng đồng đều hơn, người dùng nên tạm dừng lò khi đã chạy được khoảng một nửa thời gian, sau đó khuấy, đảo hoặc xoay hộp đựng rồi mới tiếp tục.

Ngay cả với lò vi sóng có đĩa xoay, thao tác này vẫn cần thiết đối với những món có kết cấu đặc hoặc khối lượng lớn.

Hâm thức ăn quá lâu

Hâm thức ăn quá lâu (Ảnh: Anyday).

Không ít người cho rằng cài thời gian dài và sử dụng công suất cao sẽ giúp thức ăn nóng nhanh hơn. Trên thực tế, hâm quá lâu có thể khiến thực phẩm mất nước, bị khô, biến đổi kết cấu hoặc cháy.

Đối với đồ uống, việc làm nóng quá mức còn có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt. Khi đó, chất lỏng có thể nóng hơn nhiệt độ sôi thông thường nhưng bề mặt không xuất hiện bong bóng rõ rệt.

Khi cốc nước bị di chuyển, khuấy hoặc thêm một nguyên liệu khác vào, chất lỏng có thể bất ngờ sôi trào và gây bỏng.

Thay vì đặt thời gian dài ở mức công suất tối đa, người dùng nên chia quá trình hâm nóng thành nhiều khoảng ngắn. Sau mỗi lần, cần kiểm tra nhiệt độ, khuấy đều rồi mới quyết định có tiếp tục làm nóng hay không.

Cách làm này vừa giúp kiểm soát nhiệt độ tốt hơn, vừa hạn chế nguy cơ món ăn bị khô hoặc quá nóng.

Bỏ qua việc vệ sinh lò vi sóng

Vệ sinh lò vi sóng (Ảnh: Bon Appetit).

Lò vi sóng bẩn có thể hoạt động kém hiệu quả, xuất hiện mùi khó chịu và làm tăng nguy cơ mất vệ sinh trong khu vực chế biến thức ăn.

Dầu mỡ, nước sốt và vụn thực phẩm bắn ra trong quá trình sử dụng có thể bám vào thành lò. Nếu không được làm sạch thường xuyên, các vết bẩn sẽ khô cứng, khó loại bỏ và tiếp tục gây mùi mỗi khi thiết bị hoạt động.

Người dùng nên thường xuyên lau bên trong lò bằng khăn ẩm cùng một lượng nhỏ chất tẩy rửa nhẹ. Khi vệ sinh, cần chú ý loại bỏ thức ăn bám trên thành, cửa lò và đĩa xoay.

Đối với những vết bẩn cứng đầu, có thể đặt một bát nước chứa vài lát chanh hoặc một ít giấm trắng vào lò, sau đó làm nóng trong vài phút. Hơi nước tạo ra sẽ giúp làm mềm các mảng bám, khiến việc lau sạch trở nên dễ dàng hơn.

Nguồn: Times of India