5 loại cá đi chợ nên mua

Những loại cá này ngọt thịt, ít xương, giá tốt lại còn giàu dinh dưỡng, rất đáng mua cho cả gia đình.

Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt nhờ giàu protein, vitamin và các axit béo có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, giữa rất nhiều loại cá trên thị trường, không ít người băn khoăn nên chọn loại nào vừa có thịt ngọt, ít xương, dễ chế biến lại có mức giá phải chăng. Nếu đang tìm kiếm những gợi ý để bổ sung vào thực đơn hằng tuần, dưới đây là 5 loại cá được nhiều người yêu thích vì đáp ứng tốt các tiêu chí ngon, bổ dưỡng và dễ ăn.

1. Cá nục

Cá nục là loại cá biển có giá thành khá "mềm", thường dao động từ khoảng 60.000-120.000 đồng/kg tùy mùa và kích cỡ. Phần thịt cá săn chắc, vị ngọt tự nhiên, ít xương dăm nên rất thích hợp để kho, nướng, chiên hoặc sốt cà chua. Ngoài hương vị thơm ngon, cá nục còn chứa nhiều protein, omega-3, vitamin D và các khoáng chất có lợi cho tim mạch cũng như xương khớp.

Lưu ý khi mua: Nên chọn những con có mắt trong, mang đỏ hồng, thân cá sáng bóng, thịt săn chắc và không có mùi lạ. Nếu mua cá đông lạnh, hãy ưu tiên sản phẩm được bảo quản đúng nhiệt độ, không có quá nhiều đá bám bên ngoài.

2. Cá thu

Nhắc đến những loại cá ít xương và thịt ngọt, cá thu luôn nằm trong danh sách được nhiều gia đình lựa chọn. Thịt cá thu dày, thơm, béo nhẹ và chủ yếu chỉ có xương sống lớn nên rất dễ ăn, đặc biệt phù hợp với trẻ em và người lớn tuổi. Cá thu giàu omega-3, vitamin B12, selen và protein chất lượng cao, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Lưu ý khi mua: Nên chọn cá có phần da sáng, ánh bạc tự nhiên, thịt có độ đàn hồi tốt. Với cá thu cắt khúc, bề mặt thịt nên hồng nhạt, không bị tái xám hay chảy nước.

3. Cá basa

Cá basa là một trong những loại cá nước ngọt phổ biến nhờ giá thành hợp lý và rất dễ chế biến. Thịt cá trắng, mềm, vị ngọt, ít xương, phù hợp để kho tiêu, chiên giòn, nấu canh chua hay làm phi lê. Đây cũng là nguồn cung cấp protein, vitamin B và một lượng chất béo vừa phải, giúp bữa ăn thêm đa dạng mà vẫn đủ dinh dưỡng.

Lưu ý khi mua: Với cá nguyên con, nên chọn cá còn sống hoặc vừa được làm thịt, da sáng màu, thịt săn chắc. Nếu mua phi lê đông lạnh, hãy chọn miếng cá có màu trắng ngà tự nhiên, không bị bở hoặc có mùi tanh quá nồng.

4. Cá hồi

Dù có giá cao hơn nhiều loại cá khác, cá hồi vẫn được nhiều gia đình lựa chọn nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Thịt cá mềm, béo ngậy, gần như không có xương dăm, thích hợp để áp chảo, nướng, làm salad hoặc sashimi nếu đạt tiêu chuẩn. Cá hồi nổi tiếng với hàm lượng omega-3 cao, đồng thời cung cấp vitamin D, vitamin B12 và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch, não bộ và làn da.

Lưu ý khi mua: Nên chọn miếng cá có màu cam hồng tự nhiên, vân mỡ trắng phân bố đều, bề mặt khô ráo và có độ đàn hồi. Không nên chọn những miếng cá bị nhợt màu, chảy dịch hoặc có mùi hôi.

5. Cá ngừ

Cá ngừ có phần thịt săn chắc, vị ngọt đậm và khá ít xương. Đây là nguyên liệu quen thuộc trong các món áp chảo, nướng, salad hoặc kho. Nhờ giàu protein, omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất, cá ngừ được nhiều người bổ sung vào thực đơn để hỗ trợ duy trì sức khỏe và phát triển cơ bắp. So với nhiều loại hải sản khác, cá ngừ cũng có mức giá khá đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.

Lưu ý khi mua: Nên chọn phần thịt có màu đỏ tươi hoặc hồng sẫm tự nhiên, bề mặt khô ráo, không bị nhớt hay đổi màu. Nếu mua cá đông lạnh, cần kiểm tra bao bì còn nguyên vẹn và sản phẩm được bảo quản đúng quy cách.

Dù lựa chọn loại cá nào, người tiêu dùng cũng nên ưu tiên mua tại các cửa hàng, siêu thị hoặc chợ hải sản uy tín để đảm bảo nguồn gốc và chất lượng. Bên cạnh đó, thay đổi đa dạng các loại cá trong thực đơn hằng tuần không chỉ giúp bữa cơm thêm phong phú mà còn góp phần bổ sung đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết cho cả gia đình.