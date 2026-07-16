HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

4 sai lầm khi dùng mỡ lợn gây hại sức khỏe, lỗi số 1 hầu như ai cũng mắc

Việt Linh/VTC News
|

Mỡ lợn đang được nhiều gia đình sử dụng, nhưng các chuyên gia cảnh báo những sai lầm khi chế biến và bảo quản đang làm giảm chất lượng của thực phẩm này.

Nhiều gia đình quay lại dùng mỡ lợn vì cho rằng đây là chất béo truyền thống, tự nhiên và an toàn hơn dầu ăn công nghiệp. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang - Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện 19-8), nếu chế biến và bảo quản không đúng cách, mỡ lợn có thể bị biến đổi chất lượng, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rán mỡ quá kỹ

Một trong những sai lầm phổ biến là rán mỡ ở nhiệt độ quá cao đến khi tóp mỡ vàng sậm hoặc hơi cháy vì nghĩ như vậy mỡ sẽ thơm và bảo quản được lâu hơn.

Theo chuyên gia, khi nhiệt độ vượt quá khoảng 190 độ C, chất béo có thể bị biến đổi, tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, việc làm cháy thực phẩm còn có thể hình thành một số chất có nguy cơ gây hại nếu sử dụng thường xuyên.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang khuyến cáo chỉ nên rán mỡ ở lửa vừa. Khi mỡ đã tiết gần hết và tóp mỡ chuyển màu vàng nhạt, vẫn còn độ mềm thì nên tắt bếp và vớt ra.

Đổ mỡ nóng vào hộp nhựa

Nhiều người có thói quen rót ngay mỡ vừa rán xong vào hộp nhựa để bảo quản.

Theo các chuyên gia, mỡ lúc này có nhiệt độ trên 100 độ C. Nếu sử dụng loại nhựa không chịu nhiệt hoặc không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nhiệt độ cao có thể làm một số thành phần trong nhựa thôi nhiễm vào thực phẩm.

Để hạn chế nguy cơ này, nên để mỡ nguội bớt rồi mới rót vào hũ thủy tinh, sành hoặc sứ sạch có nắp đậy kín.

Không nên rán mỡ quá kỹ vì chất béo có thể bị biến đổi.

Bảo quản ở nhiệt độ phòng quá lâu

Mỡ lợn chứa cả chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa. Khi tiếp xúc lâu với không khí, ánh sáng và nhiệt độ môi trường, phần chất béo không bão hòa có thể bị oxy hóa, khiến mỡ bị ôi, đổi màu hoặc xuất hiện mùi lạ.

Các chuyên gia khuyến cáo sau mỗi lần sử dụng cần đậy kín hũ mỡ. Tốt nhất nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh hoặc ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tích trữ quá nhiều để dùng nhiều tháng

Không ít gia đình rán một lượng lớn mỡ lợn để dùng trong thời gian dài nhằm tiết kiệm công chế biến.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, dù được bảo quản trong tủ lạnh, chất lượng mỡ vẫn giảm dần theo thời gian do quá trình oxy hóa. Việc bảo quản quá lâu cũng làm tăng nguy cơ nhiễm vi sinh vật nếu điều kiện bảo quản không bảo đảm.

Vì vậy, người dân chỉ nên chế biến lượng mỡ vừa đủ dùng trong khoảng 2-3 tuần. Nếu được bảo quản lạnh tốt, thời gian sử dụng có thể kéo dài tối đa khoảng một tháng. Khi mỡ có dấu hiệu đổi màu, xuất hiện mùi ôi hoặc mùi lạ, cần loại bỏ, không nên tiếp tục sử dụng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại