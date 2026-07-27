4 lý do vì sao nên trồng một cây đinh lăng ở cổng nhà

Không chỉ tạo mảng xanh, một cây đinh lăng đặt đúng vị trí còn đem lại nhiều giá trị đối với sức khỏe và đời sống của gia đình.

Cây đinh lăng (Ảnh: Gardener's Path).

Cây đinh lăng có tên khoa học là Polyscias fruticosa L., thuộc họ Ngũ gia bì (Araliaceae). Cây còn được gọi là cây gỏi cá hoặc Nam dương sâm. Với dáng cây nhỏ, lá thơm, dễ trồng và nhiều giá trị sử dụng, đinh lăng được xem là lựa chọn “4 trong 1” khi muốn trồng cây ở cổng nhà.

Làm cây cảnh, tạo mảng xanh cho ngôi nhà

Đinh lăng có thân dẻo, nhiều cành nhỏ và tán lá sum suê. Cây có thể trồng trực tiếp xuống đất hoặc trồng trong chậu để đặt ở sân, hiên hay khu vực gần cổng.

Đinh lăng ưa sáng nên những vị trí thông thoáng, có nắng buổi sáng như cổng nhà sẽ giúp cây phát triển tốt hơn.

Với nhà có diện tích nhỏ, gia chủ có thể chọn cây đinh lăng dáng gọn hoặc trồng chậu. Việc cắt tỉa định kỳ không chỉ giúp cây đẹp mắt mà còn làm tán thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

Lá đinh lăng có thể dùng làm thực phẩm

Lá cây đinh lăng (Ảnh: The Spruce).

Lá đinh lăng có mùi thơm nhẹ, thường được dùng như một loại rau gia vị. Nhiều người cũng dùng lá đinh lăng để nấu canh, rán trứng... Theo báo Sức khỏe và Đời sống, lá đinh lăng có thể ăn sống, dùng trong món gỏi hoặc kết hợp với một số món ăn quen thuộc.

Toàn bộ cây đinh lăng được dùng làm dược liệu

Không chỉ có lá, phần thân và rễ đinh lăng cũng được sử dụng làm dược liệu. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, toàn cây đinh lăng, gồm củ, thân và lá, đều có thể được dùng. Cây chứa nhiều thành phần như saponin, flavonoid, tannin, vitamin B1 và axit amin.

Lá đinh lăng được dùng với mục đích hỗ trợ giảm mệt mỏi, cảm nắng hoặc một số tình trạng liên quan đến tiêu hóa.

Thân cây thái lát, phơi khô thường xuất hiện trong các bài thuốc hỗ trợ đau lưng, mỏi gối.

Phần rễ được dùng để bồi bổ cơ thể và hỗ trợ phục hồi sau khi ốm.

Tuy nhiên, các sản phẩm từ cây chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị đã được bác sĩ chỉ định.

Cây phong thủy, "trấn trạch", “hút” tài lộc

Cây đinh lăng được coi là cây "trấn trạch" (Ảnh: Tula House).

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, đinh lăng tượng trưng cho sức sống bền bỉ, sự sinh sôi và cuộc sống đủ đầy. Tán lá xanh quanh năm khiến cây còn được dân gian gọi là “cây giữ của”. Cây đinh lăng được coi là loài cây có khả năng trấn trạch, xua đuổi tà khí, thu hút tài lộc và mang lại bình an cho gia đạo.

Vị trí thường được khuyên nên trồng đinh lăng là bên trái cổng chính, tính theo hướng từ trong nhà nhìn ra. Theo nguyên tắc “Tả Thanh Long - Hữu Bạch Hổ”, phía bên trái tượng trưng cho cát khí, tài vận và quý nhân.

Trồng đinh lăng ở khu vực này được cho là giúp thu hút tài lộc, tăng may mắn trong công việc, hỗ trợ đường sự nghiệp và mang lại bình an cho gia đình.

Dù vậy, đây là quan niệm phong thủy mang tính tham khảo. Xét về thực tế, trồng cây lệch sang bên trái cổng cũng giúp tạo điểm nhấn cảnh quan mà không chắn lối đi hay cản luồng không khí vào nhà.

Lưu ý khi trồng cây đinh lăng ở cổng nhà - Không trồng cây ngay giữa lối đi hoặc chắn thẳng cửa chính. - Nên đặt cây lệch sang một bên, cách cửa một khoảng phù hợp. - Chọn nơi có ánh sáng, thông thoáng và đất thoát nước tốt. - Đinh lăng chịu hạn nhưng không chịu úng, chỉ tưới khi đất bắt đầu khô. - Nếu trồng trong chậu, nên chọn chậu đủ lớn để rễ phát triển. - Tỉa cành định kỳ để cây gọn, khỏe và không che khuất cổng.

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