4 loại rau giàu protein hơn cả thịt nhưng ăn nhiều vẫn không lo béo, còn tốt cho sức khỏe

Khi nhắc tới protein, rất nhiều người thường nghĩ ngay đến thịt mà không biết rằng 1 số loại rau cũng rất giàu dưỡng chất thiết yếu này.

Protein hay còn gọi là chất đạm được xếp vào nhóm dưỡng chất thiết yếu của cơ thể con người. Nó là thành phần cấu trúc, chiếm đến 50% tổng khối lượng thô của tế bào. Có vai trò duy trì, tái tạo cơ thể, bảo vệ sức khỏe và duy trì hoạt động hằng ngày. Protein có 2 loại phân theo nguồn gốc là từ động vật và từ thực vật.

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4 loại rau giàu Protein hơn cả thịt

Việc bổ sung Protein hằng ngày là vô cùng cần thiết nhưng nếu ăn thừa thì cũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt là nếu bạn chỉ nạp Protein từ các thực phẩm nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng, sữa…

Trong khi đó, rất ít người biết rằng có rất nhiều loại thực vật còn giàu Protein hơn cả thịt. Hơn nữa, Protein thực vật còn giảm nguy cơ béo phì, bệnh tật và có tác dụng làm đẹp da, giữ dáng rất tốt.

1. Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan là thực phẩm rất quen thuộc trong bữa ăn gia đình, thường dùng làm rau ăn hoặc lấy hạt để chế biến thực phẩm đóng gói. Loại rau này giàu Protein một cách đáng kinh ngạc, cứ 100g đậu Hà Lan thì có khoảng 5g Protein. Nó cũng giàu vitamin A, vitamin K, vitamin C và chứa nhiều chất xơ.

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Đồng thời, đậu Hà Lan cũng là một nguồn vitamin B tốt, hỗ trợ việc tăng cường chuyển hóa carbohydrate là chất đa lượng, một trong ba chất chính cung cấp năng lượng hoặc calo cho cơ thể.

Hàm lượng chất xơ trong nó cũng giữ cho dạ dày no trong một thời gian dài bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa, tránh việc bạn đói và phải ăn liên tục, ăn nhẹ. Vì vậy rất có lợi trong cung cấp năng lượng, phát triển tế bào và cả kiểm soát cân nặng.

Đậu Hà Lan cũng giúp điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol xấu và nâng cao sức đề kháng. Từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tắc nghẽn mạch máu. Nó còn ngăn ngừa bệnh thiếu máu, ung thư dạ dày. Thậm chí còn có thể làm giảm bớt tình trạng rối loạn kinh nguyệt, giảm bị chuột rút và đau bụng khi ''tới tháng''.

2. Măng tây

Măng tây là một loại rau rất phổ biến với hàm lượng dinh dưỡng cao. 100 gram măng tây chứa 2,2 gram Protein, tức là chiếm 27% lượng calo trong măng tây.

Ngoài ra, măng tây cũng là một nguồn tuyệt vời của vitamin B, folate, đồng, mangan, phốt pho, magiê và vitamin A và K. Nó cũng chứa fructooligosacarit (FOS) giúp kích thích sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột. Măng tây cũng được xếp trong top đầu thực phẩm giảm cân an toàn, hiệu quả.

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Nếu bạn ăn 400-500 g măng tây mỗi ngày trong 20 ngày, bạn có thể giảm thêm 2 - 3 kg. Chất xơ thực vật có trong măng tây có tác dụng cho kết quả này. Nó giống như một miếng bọt biển, làm sạch đường tiêu hóa, nhanh chóng loại bỏ chất lỏng dư thừa, cải thiện tiêu hóa và kích hoạt sự trao đổi chất. Cảm giác no kéo dài, bạn không cần ăn vặt.

Măng tây được khuyến khích bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ vì lượng protein dồi dào mà còn rất tốt cho thị lực, lợi tiểu, giúp tế bào phát triển và làn da luôn khỏe mạnh. Măng tây có thể được nướng, luộc, hấp và là thành phần tuyệt vời trong món salad.

3. Nấm

Có lẽ ít người biết rằng hàm lượng protein trong nấm gấp khoảng 3 - 6 lần rau quả thông thường. Hơn nữa, nấm còn chứa tới 18 loại axit amin, là nguồn gốc để xây dựng cơ bắp và tế bào.

Hàm lượng protein của nấm ăn tươi là 1,75% - 3,63%, cao gấp 2 lần so với bắp cải và măng tây, gấp 4 lần so với quả có múi. Còn nấm khô thì có hàm lượng protein dao động từ 19% - 40%. Ví dụ như đối với nấm sò, lượng protein đạt 3,63% nếu ăn tươi nhưng để khô thì con số này lên đến 37%.

Ngoài việc cung cấp các chất dinh dưỡng phong phú, nấm còn có tác dụng chăm sóc sức khỏe rõ rệt. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng polysaccharides chứa trong nấm có thể giúp cải thiện chức năng miễn dịch và kiểm soát lipid máu.

Ngoài ra, nấm cũng chứa rất ít calo, giảm mỡ tích tụ trong cơ thể nên vô cùng hữu dụng với công cuộc giảm cân. Đồng thời, nấm còn đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, làm chậm lão hóa, làm đẹp da và tóc hiệu quả.

4. Rong biển

Rong biển cũng được coi là thực phẩm rất giàu protein mà bạn có thể ăn, đặc biệt là rong biển khô. Chỉ cần 2 muỗng canh rong biển khô (10gr) đã chứa 8 gr protein (và chỉ 40 calo) nên rất tốt cho sức khỏe mà không làm bạn tăng cân.

Rong biển cũng rất giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng. Nhưng cần lưu ý là hàm lượng dinh dưỡng của rong biển có thể thay đổi dựa trên nơi nó sinh trưởng. Do đó, các loại khác nhau sẽ chứa lượng chất dinh dưỡng khác nhau. Đặc biệt, hàm lượng protein trong rong biển thay đổi theo mùa, thường cao hơn vào cuối mùa đông và mùa xuân và thấp hơn vào mùa hè.

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Ngoài protein, nó còn giàu cellulose, iod hữu cơ, natri alginate và các thành phần khác. Từ đó giúp trì hoãn quá trình làm rỗng dạ dày, đẩy nhanh quá trình chuyển hóa glucose, tăng cường hoạt động của insulin và ổn định lượng đường trong máu.

Về tác dụng làm đẹp, ngoài giảm cân, rong biển còn rất tốt cho da và tóc. Thành phần vitamin C dồi dào trong rong biển chính là chất làm trắng da, chống lão hóa tự nhiên rất tuyệt vời, giúp da trở nên tươi sáng, mịn màng. Nó giúp mọc tóc cũng như ngăn rụng tóc rất tốt nếu ăn thường xuyên nên còn được coi là 1 phương pháp chữa bệnh rụng tóc, hói đầu.

Nguồn: Sohu, Eat This, Family Doctor