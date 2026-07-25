3 thói quen khi vo gạo cần bỏ ngay lập tức

Nhiều người cho rằng phải vo gạo thật kỹ, chà thật mạnh, rửa đến khi nước trong veo thì gạo mới sạch và an toàn. Điều này liệu có đúng hay không?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, lớp ngoài của hạt gạo chứa nhiều vitamin nhóm B, khoáng chất và một phần chất xơ. Khi vo gạo không đúng cách, đặc biệt là tác động quá mạnh hoặc quá nhiều lần, các thành phần có lợi này có thể bị cuốn trôi theo nước.

Dưới đây là 3 thói quen khi vo gạo nhiều người nên thay đổi để giữ được dinh dưỡng:

Vo gạo quá nhiều lần

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là vo gạo nhiều lần cho đến khi nước không còn màu trắng đục. Không ít người cho rằng nước vo gạo càng trong thì gạo càng sạch, loại bỏ được nhiều bụi bẩn và tạp chất.

Tuy nhiên, nước đục khi vo gạo phần lớn đến từ tinh bột trên bề mặt hạt gạo bị hòa tan vào nước, không đồng nghĩa với việc gạo bẩn. Việc rửa đi rửa lại nhiều lần có thể làm mất đi một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng nằm ở lớp ngoài của hạt gạo.

Đặc biệt, với những loại gạo được xay xát ở mức vừa phải hoặc gạo còn giữ một phần lớp cám, việc vo quá kỹ có thể làm giảm hàm lượng vitamin nhóm B, trong đó có vitamin B1 dưỡng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể.

Không nên vo gạo quá kỹ (nguồn ảnh: Internet).

Ngoài ra, vo quá nhiều lần còn khiến hạt gạo mất đi một phần hương vị tự nhiên, khiến cơm sau khi nấu có thể kém thơm hơn.

Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia, với gạo trắng thông thường, người dùng chỉ cần vo nhẹ khoảng 1–2 lần để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất còn sót lại là đủ.

Chà xát, bóp mạnh hạt gạo khi vo

Một thói quen khác cũng khá phổ biến là dùng tay chà xát mạnh gạo trong quá trình vo. Nhiều người tin rằng cách này giúp hạt gạo trắng hơn, sạch hơn và loại bỏ được lớp bột bên ngoài.

Tuy nhiên, việc tác động lực quá mạnh có thể làm tổn thương cấu trúc hạt gạo. Lớp cám mỏng bao quanh hạt gạo nơi chứa nhiều dưỡng chất quan trọng có thể bị bong ra nhiều hơn.

Khi lớp ngoài bị mất đi quá nhiều, gạo không chỉ giảm giá trị dinh dưỡng mà còn dễ bị gãy trong quá trình nấu. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ dẻo, độ thơm và kết cấu của cơm.

Thay vì bóp hoặc miết mạnh, nên vo gạo nhẹ nhàng bằng cách đảo đều gạo trong nước, sau đó chắt bỏ nước. Cách làm này vừa giúp làm sạch gạo vừa hạn chế làm mất dưỡng chất.

Ngâm gạo quá lâu trước khi nấu

Nhiều gia đình có thói quen ngâm gạo trước khi nấu với mong muốn cơm mềm hơn, nhanh chín hơn, đặc biệt khi sử dụng các loại gạo cứng hoặc gạo lứt.

Việc ngâm gạo trong thời gian phù hợp có thể mang lại một số lợi ích như giúp hạt gạo hút nước tốt hơn, cơm chín đều hơn. Tuy nhiên, ngâm quá lâu lại có thể gây ra tác dụng ngược.

Trong quá trình ngâm, một số vitamin và khoáng chất tan trong nước có thể bị hòa tan và mất đi khi đổ bỏ nước ngâm. Bên cạnh đó, nếu để gạo ngâm ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, đặc biệt vào mùa nóng, môi trường nước có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, làm ảnh hưởng đến chất lượng gạo.

Với gạo trắng thông thường, sau khi vo có thể nấu ngay. Nếu muốn ngâm, chỉ nên thực hiện trong khoảng thời gian phù hợp với từng loại gạo và tránh để quá lâu.

Vo gạo đúng cách để giữ dinh dưỡng

Để có một nồi cơm ngon, thơm và giữ được nhiều dưỡng chất, người dùng nên thay đổi một số thói quen nhỏ trong quá trình chuẩn bị.

Trước hết, hãy lựa chọn loại gạo có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách. Khi vo, chỉ cần rửa nhẹ nhàng 1–2 lần, không cần cố làm nước trong hoàn toàn. Không nên dùng lực mạnh để chà xát hạt gạo và tránh ngâm gạo quá lâu nếu không cần thiết.

Bên cạnh đó, lượng nước nấu cơm cũng cần phù hợp với từng loại gạo. Việc sử dụng quá nhiều nước rồi đổ bỏ phần nước cơm sau khi nấu cũng có thể khiến một phần dưỡng chất bị mất đi.