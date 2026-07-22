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3 thói quen khi luộc thịt cần bỏ ngay

Minh Khang
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Những thói quen khi luộc thịt tưởng đúng nhưng lại khiến thịt bị dai, khô, mất vị ngọt hoặc kém hấp dẫn.

Dưới đây là 3 thói quen nên bỏ ngay nếu muốn có món thịt luộc thơm ngon và giữ được nhiều dưỡng chất.

Cho thịt vào khi nước đã sôi già

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là đợi nước sôi thật mạnh rồi mới thả thịt vào nồi. Nhiều người cho rằng cách này sẽ giúp giữ chất ngọt bên trong miếng thịt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia ẩm thực, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Khi gặp nhiệt độ quá cao đột ngột, lớp protein ở bề mặt thịt sẽ co rút nhanh, khiến bên ngoài săn cứng trong khi bên trong chín chậm hơn. Đồng thời, máu và tạp chất còn sót lại bên trong miếng thịt khó thoát ra ngoài, khiến nước luộc bị đục và thịt có thể vẫn còn mùi hôi nhẹ.

Đối với món thịt luộc thông thường, cách làm phù hợp hơn là cho thịt vào nồi nước lạnh rồi đun từ từ. Khi nhiệt độ tăng dần, các tạp chất sẽ dễ dàng được loại bỏ, nước luộc trong hơn, còn thịt chín đều, mềm và giữ được vị ngọt tự nhiên.

3 thói quen khi luộc thịt cần bỏ ngay - Ảnh 1.

Luộc thịt (Ảnh sưu minh họa).

Nếu xuất hiện bọt trong quá trình đun, nên thường xuyên hớt bỏ để nước luộc sạch và món ăn có màu sắc đẹp mắt hơn.

Rửa sơ rồi đem luộc ngay

Không ít người sau khi mua thịt chỉ rửa nhanh dưới vòi nước rồi cho vào nồi. Tuy nhiên, cách làm này chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn máu thừa, dịch tiết hoặc mùi đặc trưng của thịt sống.

Đặc biệt với thịt bảo quản lạnh hoặc thịt mới rã đông, việc làm sạch không kỹ có thể khiến món ăn vẫn còn mùi tanh, đồng thời tạo nhiều bọt trong quá trình luộc.

Các chuyên gia khuyến cáo nên rửa thịt dưới vòi nước chảy, sau đó có thể chà nhẹ với một ít muối, gừng hoặc chanh để khử mùi. Với những miếng thịt có nhiều máu hoặc nghi ngờ chưa được làm sạch kỹ, có thể chần nhanh trong nước sôi khoảng 1–2 phút rồi đổ bỏ nước đầu trước khi tiếp tục luộc.

Tuy nhiên, nếu sử dụng thịt tươi, có nguồn gốc rõ ràng và đã được sơ chế sạch, việc chần nước đầu không phải là yêu cầu bắt buộc. Điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo thịt được chế biến hợp vệ sinh và nấu chín hoàn toàn.

Luộc quá lâu hoặc để lửa lớn suốt quá trình

Một sai lầm khác là nghĩ rằng luộc càng lâu thì thịt càng mềm. Trên thực tế, khi bị đun ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, các sợi protein sẽ co rút mạnh, làm thịt trở nên khô, dai và mất nước.

Ngoài ra, nhiều vitamin tan trong nước, đặc biệt là vitamin nhóm B, cùng một số khoáng chất sẽ hòa tan vào nước luộc nhiều hơn nếu thời gian nấu kéo dài quá mức.

Để thịt vừa chín tới, mềm và giữ được vị ngọt, nên đun lửa lớn đến khi nước sôi, sau đó hạ xuống mức lửa vừa hoặc nhỏ để thịt chín từ từ. Tùy từng loại thịt mà thời gian luộc có thể dao động từ 20–40 phút. Sau khi tắt bếp, có thể đậy kín nắp nồi thêm khoảng 5–10 phút để nhiệt dư giúp thịt chín hoàn toàn mà không bị khô.

Một mẹo nhỏ được nhiều đầu bếp áp dụng là sau khi vớt thịt ra, ngâm ngay vào tô nước đun sôi để nguội hoặc nước đá khoảng 2–3 phút. Cách này giúp phần bì trắng giòn, miếng thịt săn chắc và dễ thái hơn. Trước khi cắt, nên để thịt nghỉ thêm vài phút để nước bên trong phân bố đều, giúp miếng thịt mềm và ngọt hơn.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách chế biến, món thịt luộc quen thuộc có thể trở nên hấp dẫn hơn, giữ được độ mềm, vị ngọt tự nhiên và hạn chế thất thoát dưỡng chất. Bỏ những thói quen tưởng vô hại nhưng chưa đúng sẽ giúp bữa cơm gia đình không chỉ ngon miệng mà còn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

3 thói quen cắm cơm cần bỏ ngay lập tức

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cách luộc thịt

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