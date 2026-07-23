3 lời khuyên khi mua đậu phụ

Đậu phụ là món ăn quen thuộc, nhưng chỉ cần để ý 3 điểm nhỏ khi mua sẽ giúp bạn chọn được loại tươi ngon hơn.

Đậu phụ là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Với giá thành phải chăng, giàu protein thực vật và có thể chế biến thành nhiều món ngon, đây cũng là mặt hàng được nhiều người mua gần như mỗi tuần khi đi chợ hoặc siêu thị. Tuy nhiên, không ít người có thói quen chỉ nhìn miếng đậu nào trắng, vuông vức là chọn mà ít để ý đến những dấu hiệu khác. Thực tế, chất lượng của đậu phụ không thể đánh giá chỉ qua màu sắc. Chỉ cần dành thêm vài chục giây quan sát, bạn sẽ dễ chọn được đậu phụ tươi ngon hơn và hạn chế mua phải sản phẩm đã để lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

1. Đừng vội chọn miếng đậu trắng tinh

Khi đứng trước quầy bán, nhiều người thường bị thu hút bởi những miếng đậu có màu trắng sáng vì nghĩ rằng càng trắng thì càng mới và càng ngon. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Đậu phụ được làm từ hạt đậu nành thường có màu trắng ngà hoặc hơi ngả vàng nhạt. Màu sắc này xuất phát từ chính nguyên liệu tự nhiên và quá trình chế biến, vì vậy không nhất thiết phải trắng tinh mới là đậu ngon. Nếu thấy miếng đậu có màu trắng bất thường, trắng đều từ ngoài vào trong và gần như không có sắc ngà tự nhiên, bạn nên cẩn trọng hơn. Chỉ nhìn màu sắc không thể kết luận chất lượng sản phẩm, nhưng đây vẫn là dấu hiệu để bạn cân nhắc và ưu tiên mua ở những nơi có nguồn gốc rõ ràng, quy trình sản xuất minh bạch. Nói cách khác, đừng để màu trắng trở thành tiêu chí duy nhất khi chọn đậu phụ.

2. Sau màu sắc, hãy quan sát kết cấu của miếng đậu

Sau khi nhìn tổng thể, bạn nên để ý đến kết cấu của đậu phụ. Một miếng đậu tươi thường mềm nhưng vẫn giữ được độ đàn hồi nhất định. Khi người bán dùng kẹp gắp hoặc khi bạn chạm nhẹ, miếng đậu vẫn giữ nguyên hình dạng, không bị vỡ vụn ngay và không tiết ra quá nhiều nước.

Ngược lại, nếu đậu quá mềm, bề mặt nhũn, nhiều nhớt hoặc có mùi chua nhẹ thì đó có thể là dấu hiệu sản phẩm đã để lâu hoặc được bảo quản chưa phù hợp. Đây là những đặc điểm người mua nên tránh vì đậu phụ vốn là thực phẩm có hàm lượng nước cao, rất dễ bị biến đổi chất lượng nếu để ở nhiệt độ thường trong thời gian dài. Ở chiều ngược lại, một miếng đậu quá cứng hoặc dai cũng chưa chắc là ưu điểm. Mỗi loại đậu phụ sẽ có kết cấu khác nhau tùy phương pháp sản xuất, vì vậy điều quan trọng là miếng đậu có độ mềm tự nhiên, không quá bở nhưng cũng không cứng bất thường.

3. Quan sát cả cách người bán bảo quản đậu phụ

Ngoài bản thân miếng đậu, nơi bảo quản cũng là yếu tố đáng để bạn quan tâm. Nếu mua ở chợ truyền thống, hãy ưu tiên những quầy bán có khay đựng sạch sẽ, nước ngâm trong và được thay thường xuyên. Nước ngâm đục, có nhiều cặn hoặc để đậu tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn từ môi trường xung quanh đều có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Đối với đậu phụ đóng gói trong siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, bạn nên dành vài giây kiểm tra hạn sử dụng, bao bì còn nguyên vẹn hay không và sản phẩm có đang được bảo quản trong tủ mát theo đúng hướng dẫn hay không. Sau khi mua về, đậu phụ cũng không nên để quá lâu ở nhiệt độ phòng. Nếu chưa sử dụng ngay, bạn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong thời gian sớm nhất để giữ được hương vị cũng như chất lượng.

Chọn đậu phụ ngon không khó, quan trọng là đừng chỉ nhìn vẻ ngoài

Một miếng đậu phụ trắng đẹp chưa chắc đã là miếng đậu ngon nhất. Thay vì chỉ nhìn màu sắc, bạn nên kết hợp quan sát cả kết cấu, độ đàn hồi và cách người bán bảo quản sản phẩm. Chỉ cần dành thêm một chút thời gian khi mua, bạn sẽ dễ chọn được đậu phụ tươi ngon hơn, đồng thời hạn chế rủi ro mua phải sản phẩm đã để lâu hoặc không được bảo quản đúng cách. Đôi khi, chính những chi tiết nhỏ này lại quyết định chất lượng của cả bữa cơm gia đình.