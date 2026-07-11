3 loại cây ăn quả nên trồng trong nhà: Mang "phước lành" cho gia đình

Ông bà xưa thường nói: "Muốn nhà có phúc, trước hết hãy trồng cây". Những loài cây ăn quả sống lâu năm, tươi tốt và sai trái được xem là dấu hiệu của một gia đình hưng vượng, con cháu đông vui, cuộc sống đủ đầy.

Dù phong thủy chủ yếu dựa trên quan niệm truyền thống và chưa có cơ sở khoa học chứng minh việc trồng cây sẽ trực tiếp mang lại tài lộc hay may mắn nhưng nhiều gia đình vẫn lựa chọn những loại cây mang ý nghĩa cát lành để gửi gắm mong ước về một cuộc sống bình an, sung túc. Dưới đây là 3 loại cây điển hình.

Cây lựu

Lựu là một trong những loại cây được đánh giá cao trong phong thủy bởi hình ảnh quả chứa hàng trăm hạt đỏ mọng. Người xưa coi đây là biểu tượng của "đa tử, đa phúc", tượng trưng cho con cháu đông đúc, gia đình hòa thuận và phúc khí viên mãn.

Không chỉ vậy, sắc đỏ của quả lựu còn được xem là màu sắc mang năng lượng tích cực, tượng trưng cho cát tường và may mắn. Vào mùa lựu chín, những chùm quả đỏ nổi bật giữa tán lá xanh được ví như dấu hiệu của sự đủ đầy, báo hiệu một năm nhiều điều thuận lợi.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây lựu còn có tuổi thọ khá cao, dễ chăm sóc và cho hoa, kết quả đẹp, vì vậy thường được trồng trước sân hoặc trong vườn để vừa làm cảnh vừa lấy quả.

Cây khế

Khế là loại cây quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam. Không chỉ cho bóng mát và trái ngon, cây khế còn gắn liền với truyện cổ tích "Ăn khế trả vàng", khiến hình ảnh của loài cây này trở thành biểu tượng cho việc sống lương thiện sẽ nhận được "quả ngọt".

Cây khế

Theo quan niệm dân gian, cây khế có tán lá xanh quanh năm, bộ rễ khỏe và khả năng ra quả nhiều vụ trong năm, tượng trưng cho tài lộc sinh sôi và cuộc sống bền vững. Những chùm quả mọc san sát trên thân và cành được xem là hình ảnh của sự sung túc, của cải ngày càng dồi dào.

Một số quan niệm phong thủy còn cho rằng khế ngọt thích hợp trồng ở khoảng sân rộng hoặc góc vườn có nhiều ánh sáng để cây phát triển khỏe mạnh, góp phần tạo không gian xanh và tăng sinh khí cho ngôi nhà.

Cây hồng xiêm

Hồng xiêm, hay còn gọi là sa pô chê, là loại cây có tuổi thọ cao, ít sâu bệnh và cho quả ổn định trong nhiều năm. Chính đặc điểm này khiến cây được xem là biểu tượng của sự bền bỉ, ổn định và tài sản tích lũy theo thời gian.

Theo quan niệm truyền thống, một cây hồng xiêm càng lớn càng sai quả giống như gia đình ngày càng tích được nhiều phúc đức. Người xưa tin rằng chăm sóc cây lâu năm cũng là cách vun bồi sự kiên trì, nhẫn nại và gìn giữ nền nếp gia đình.

Không ít ngôi nhà ở vùng quê vẫn lưu giữ những cây hồng xiêm hàng chục năm tuổi như một "chứng nhân" của nhiều thế hệ, đồng thời coi đó là biểu tượng của sự sum vầy và cuộc sống an yên.

Một khu vườn xanh tốt phản ánh sự chăm chút, cần mẫn của gia chủ; còn những mùa quả ngọt là thành quả của thời gian, sự kiên trì và tình yêu dành cho thiên nhiên.

"Phước lành" mà những loại cây ăn quả này mang lại không chỉ nằm ở quan niệm dân gian, mà còn đến từ giá trị thực tế: bóng mát, trái ngon, không gian xanh và những khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau chăm sóc, thu hoạch. Đó cũng chính là những "quả ngọt" bền vững nhất mà mỗi ngôi nhà đều mong muốn gìn giữ.