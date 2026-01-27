2 món nước giúp "bé heo" Minh Hằng thải mỡ, da trắng căng mịn: Toàn loại sẵn chợ Việt, loại số 1 dân dã lại có tác dụng ngừa ung thư

Mới đây, Minh Hằng khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên con trai trong khu vườn nhỏ của gia đình. Không quá rộng hay cầu kỳ, khu vườn được nữ ca sĩ chăm chút tỉ mỉ để trồng rau, trái cây sạch, phục vụ bữa ăn hàng ngày. Đây cũng là không gian sinh hoạt chung được Minh Hằng thiết kế để cả nhà cùng ăn tối, tổ chức những buổi BBQ ấm cúng, giúp các thành viên thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thế nhưng, bên cạnh hình ảnh người mẹ trẻ đảm đang và cuộc sống gia đình viên mãn, điều khiến nhiều chị em không khỏi xuýt xoa lại chính là làn da trắng sáng, căng mịn, mềm mại như bánh mochi của Minh Hằng. Ở tuổi U40, lại trải qua sinh nở, sắc vóc của nữ ca sĩ vẫn giữ được sự tươi trẻ, rạng rỡ, đặc biệt là làn da gần như không có dấu hiệu chảy xệ hay xỉn màu.

Ít ai biết rằng, để duy trì vẻ ngoài ấy, Minh Hằng không quá phụ thuộc vào các phương pháp làm đẹp đắt tiền. Ngược lại, cô trung thành với những thói quen rất giản dị, trong đó có 2 loại nước dân dã nhưng được cô duy trì đều đặn mỗi ngày.

1. Nước chanh ấm pha loãng

Minh Hằng từng chia sẻ, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, cô đều uống một cốc nước chanh ấm pha loãng, không đường. Đây là thói quen được nữ ca sĩ duy trì nhiều năm và xem như "chìa khóa" giúp cơ thể nhẹ nhàng, làn da tươi tắn hơn.

Dưới góc độ y học, chanh là loại quả giàu vitamin C, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa mạnh. Theo nhiều nghiên cứu đăng tải trên Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi tốt hơn và hạn chế tình trạng xỉn màu, lão hóa sớm.

Không chỉ vậy, uống nước chanh ấm vào buổi sáng còn giúp kích thích hệ tiêu hóa, hỗ trợ gan trong quá trình đào thải độc tố. Khi gan hoạt động hiệu quả hơn, quá trình chuyển hóa chất béo cũng diễn ra trơn tru, từ đó hỗ trợ giảm mỡ nội tạng, yếu tố thường khiến da sạm và vóc dáng kém gọn gàng.

Đáng chú ý, các hợp chất flavonoid trong chanh như hesperidin, eriocitrin còn được nghiên cứu về khả năng ức chế stress oxy hóa, một trong những yếu tố liên quan đến sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Dù không phải "thuốc chữa ung thư", nhưng việc bổ sung chanh đúng cách được xem là một phần của lối sống lành mạnh, giúp cơ thể tăng sức đề kháng và phòng ngừa bệnh tật lâu dài.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên pha loãng chanh với nước ấm, không uống quá đặc và tránh dùng khi bụng quá đói để bảo vệ dạ dày.

2. Nước lọc pha hạt chia

Bên cạnh nước chanh ấm, Minh Hằng còn duy trì thói quen uống nước lọc kèm hạt chia suốt cả ngày. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Một ngày thì mình luôn uống nước kèm với hạt chia. Nó tăng chất xơ và làm cho mình no, mình không có thèm ăn vặt".

Hạt chia là loại thực phẩm nhỏ bé nhưng chứa lượng chất xơ hòa tan rất cao. Khi ngâm trong nước, hạt chia nở ra, tạo thành dạng gel, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no. Nhờ đó, người dùng dễ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, hạn chế ăn vặt, nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân và tích mỡ.

Không chỉ hỗ trợ giảm cân, hạt chia còn giàu omega-3, protein thực vật và các chất chống oxy hóa, giúp cải thiện độ ẩm của da, giảm viêm và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước và chất xơ, làn da cũng trở nên căng mịn, ít xỉn màu và đều màu hơn.

Với những người bận rộn như Minh Hằng, việc uống nước hạt chia trong ngày không chỉ là giải pháp giữ dáng mà còn là cách đơn giản để nuôi dưỡng làn da từ bên trong, đúng với triết lý làm đẹp bền vững mà nhiều chuyên gia sức khỏe khuyến khích.

Từ thói quen của Minh Hằng có thể thấy, để sở hữu làn da trắng sáng, căng mịn, không nhất thiết phải tìm đến những phương pháp phức tạp. Đôi khi, chỉ cần 2 loại nước quen thuộc, dễ tìm, kết hợp với lối sống lành mạnh và sự kiên trì mỗi ngày, phụ nữ hoàn toàn có thể cải thiện sắc vóc một cách tự nhiên.

Và có lẽ, chính sự đều đặn và hiểu rõ cơ thể mình mới là "bí quyết làm đẹp" bền vững nhất của Minh Hằng, điều mà bất kỳ chị em nào cũng có thể học theo và áp dụng.

(Ảnh: FB)