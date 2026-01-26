6 loại cây được người xưa khuyên nên trồng vào đầu năm để cầu công danh, tài lộc

Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều gia đình Việt bắt đầu dọn vườn, xới đất và trồng cây như một nghi thức khởi đầu năm mới. Trong số đó, từ xa xưa các loại cây như: cau, sung, lộc vừng, bưởi, cam và quất là những cái tên được lựa chọn nhiều nhất. Dưới đây là ý nghĩa của việc trồng 6 loại cây này vào dịp năm mới.

Cây cau

Cau từ lâu đã hiện diện trong nhiều khu vườn truyền thống. Với thân thẳng, tán gọn, ít rụng lá, cau được xem là loại cây không cản trở luồng khí tốt vào nhà. Trong quan niệm dân gian, hình dáng vươn cao của cau tượng trưng cho sự ngay thẳng, bền bỉ và con đường học hành, sự nghiệp hanh thông.

Về sinh học, cau ưa ẩm, rễ chùm phát triển nhanh khi trồng vào thời điểm đất còn mềm và giàu độ ẩm vào đầu năm, giúp cây sớm ổn định và sinh trưởng đồng đều.

Trồng cau trước nhà tốt cho phúc khí của gia đình (Ảnh minh họa).

Cây sung

Chỉ riêng tên gọi "sung" đã gợi lên ý niệm về sự viên mãn, thịnh vượng. Nhiều gia đình chọn trồng sung đầu năm như một lời chúc cho cuộc sống đủ đầy, công việc thuận lợi.

Sung là loài cây dễ sống, khả năng thích nghi cao, sinh trưởng mạnh trong điều kiện mát ẩm của mùa xuân. Khi bén rễ tốt, cây nhanh tạo tán, cho quả đều, vừa có giá trị cảnh quan, vừa được sử dụng trong ẩm thực và các bài thuốc dân gian.

Cây lộc vừng

Lộc vừng thường được trồng trước sân, ven ao hồ hoặc cổng nhà. Tên gọi gắn với chữ "lộc" khiến cây trở thành biểu tượng của tài lộc và may mắn. Khi nở hoa đỏ rủ xuống, nhiều người tin đó là dấu hiệu của một giai đoạn thịnh vượng.

Từ góc độ kỹ thuật, lộc vừng ưa đất ẩm, thoát nước tốt. Đầu xuân là thời điểm lý tưởng để cây hồi phục sau trồng, hạn chế tình trạng khô rễ, giúp cây ổn định trước khi bước vào mùa nắng nóng.

Cây bưởi

Bưởi gắn liền với mâm ngũ quả ngày Tết, tượng trưng cho phúc lộc, sum vầy và đủ đầy. Trồng bưởi đầu năm được nhiều gia đình xem là "trồng phúc", gửi gắm mong ước về một năm yên ấm, kinh tế vững vàng.

Về nông học, bưởi cần thời gian dài để phát triển bộ khung tán. Trồng sớm giúp cây tận dụng trọn vẹn mùa mưa và giai đoạn nắng nhẹ, tạo nền tảng cho năng suất và chất lượng quả ổn định trong những năm sau.

Cây cam, quất

Cam và quất gắn liền với hình ảnh Tết, đại diện cho sự khởi đầu thuận lợi và tài lộc. Màu sắc tươi sáng của quả mang lại cảm giác ấm áp, sinh động cho không gian sống.

Đầu năm là thời điểm thích hợp để trồng cây có múi vì nhiệt độ chưa quá cao, độ ẩm đất ổn định, giúp rễ non phát triển mạnh. Cây được chăm sóc tốt từ giai đoạn này sẽ ít sâu bệnh, cho quả đều, đẹp và vị ngọt đậm hơn khi vào vụ.

Nhìn từ góc độ hiện đại, việc trồng cây đầu năm không chỉ là nghi thức mang tính tinh thần. Thời tiết thuận lợi, độ ẩm cao và chu kỳ sinh trưởng tự nhiên của cây trồng ở khí hậu Việt Nam đều ủng hộ lựa chọn này. Cây khỏe ngay từ đầu là yếu tố then chốt quyết định đến tuổi thọ, năng suất và giá trị cảnh quan lâu dài.

Vì thế, dù xuất phát từ mong cầu may mắn hay nhu cầu canh tác, việc trồng cau, sung, lộc vừng, bưởi, cam và quất vào đầu năm vẫn được xem là cách "gieo mầm" cho một năm mới xanh hơn, bền vững hơn và nhiều hy vọng hơn.