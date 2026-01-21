5 loại cây không nên trồng trong vườn nhà vào đầu năm mới

Một số loại cây, dù đẹp và được nhiều người yêu thích, vẫn được khuyên nên tránh trồng trong nhà những ngày đầu năm mới vì có thể ảnh hưởng đến vận khí cũng như sự an toàn, tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Cây đa, cây si

Đa và si là những loài cây gắn liền với đời sống tâm linh làng quê Việt, thường được trồng ở đình, chùa, bến nước. Chính vì yếu tố này, nhiều gia đình kiêng trồng trong vườn nhà, cho rằng cây dễ "chiêu âm", không tốt cho vận khí. Về mặt sinh học, đây là nhóm cây có bộ rễ rất mạnh, nhiều rễ phụ, có khả năng làm nứt tường, hỏng nền và ảnh hưởng đến các công trình xung quanh nếu không được trồng ở khoảng cách an toàn.

Cây si.

Cây dâu tằm

Trong tiếng Việt, chữ "dâu" gắn với "tang", dễ liên tưởng đến tang tóc, mất mát, nên nhiều gia đình kiêng trồng dâu tằm gần nhà, nhất là dịp đầu năm – thời điểm tượng trưng cho sự khởi đầu và may mắn. Về mặt thực tế, dâu tằm là loại cây có tán rộng, rễ phát triển mạnh, nếu trồng sát nhà có thể ảnh hưởng đến nền móng và hệ thống thoát nước, nhất là ở những khu vực đất yếu.

Cây xương rồng lớn

Cây xương rồng lớn cũng không được khuyến khích trồng trước nhà hay trong vườn gia đình. Với hình dáng nhiều gai nhọn, xương rồng trong phong thủy thường được xem là biểu tượng của “sát khí”, dễ gợi cảm giác căng thẳng, mâu thuẫn và bị cho là cản trở vận may, tài lộc của gia chủ.

Ngoài yếu tố tâm linh, lý do thực tế cũng rất rõ ràng: gai nhọn của cây có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, người già và thú nuôi, đặc biệt trong không gian sinh hoạt chung. Thêm vào đó, xương rồng kích thước lớn thường có thân cứng, tán rộng, khó di chuyển và cắt tỉa. Nếu trồng ở lối đi, sân trước hoặc gần cửa ra vào, loại cây này còn dễ gây vướng víu, ảnh hưởng đến sự an toàn, thuận tiện và cảm giác thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày của cả gia đình.

Cây liễu

Mang vẻ đẹp mềm mại, rủ xuống, thường xuất hiện trong thơ ca và cảnh quan công viên. Tuy nhiên, trong văn hóa Á Đông, liễu lại gắn với hình ảnh chia ly, buồn bã. Dân gian quan niệm rằng trồng liễu trong vườn nhà dễ mang đến cảm giác u buồn, hao hụt sinh khí. Về mặt kỹ thuật, hệ rễ của cây liễu lan rộng, có thể làm nứt gạch, ảnh hưởng đến hệ thống ống nước và nền sân nếu trồng quá gần công trình.

Thay vì lựa chọn những loại cây trên, các chuyên gia phong thủy và làm vườn thường gợi ý những loại cây vừa dễ chăm sóc, vừa mang ý nghĩa tích cực cho năm mới như lộc vừng, kim tiền, mai, đào, quất, ngũ gia bì . Những loại cây này không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sống mà còn tượng trưng cho tài lộc, sức khỏe và sự khởi đầu hanh thông.

Dù tin hay không vào yếu tố phong thủy, việc lựa chọn cây trồng phù hợp với không gian, điều kiện đất đai và an toàn sinh hoạt vẫn là điều cần thiết. Một khu vườn được thiết kế hài hòa, xanh mát và tiện lợi không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn góp phần tạo nên một năm mới an lành, trọn vẹn cho cả gia đình.