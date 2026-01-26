Vợ đề nghị ly hôn, chồng nói một câu khiến mọi thứ đổi khác

Chị Đặng Thị Thùy Trang (Ninh Bình) kết hôn năm 2012. Năm đầu chung sống của đôi vợ chồng trẻ trôi qua trong êm đềm, nhưng khi chưa có tin vui, sự sốt ruột bắt đầu xuất hiện. Người thân mách uống thuốc Nam, hàng xóm khuyên dùng thuốc Bắc, hai vợ chồng đi khắp nơi tìm “phép màu”. Một năm trôi qua, những thang thuốc đắng ngắt vẫn không mang lại kết quả.

Chị Trang quyết định đến bệnh viện thăm khám. Kết quả khiến chị lặng người: vòi trứng thông hạn chế. “Cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay, mình chỉ biết khóc. Nghĩ vì mình mà chồng phải tốn tiền chạy chữa, trong khi kinh tế khi ấy còn rất khó khăn”, chị Trang nhớ lại.

Bác sĩ chỉ định chị Trang thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Lần đầu, hai vợ chồng đặt trọn niềm tin. Nhưng kết quả thử thai chỉ là một vạch. Lần thứ hai, thứ ba, rồi phẫu thuật thông vòi trứng, hy vọng được thắp lên và lại vụt tắt. Hai lần IUI tiếp theo vẫn không thành công.

Cặp vợ chồng đã có quả ngọt sau 8 năm cố gắng tìm kiếm con (Ảnh: NVCC).

Thất bại nối tiếp thất bại khiến tinh thần chị Trang kiệt quệ. Một ngày, chị nghẹn ngào nói với chồng: “Hay mình ly hôn, để anh đi tìm hạnh phúc mới”. Anh Hải lặng người, rồi nắm chặt tay vợ: “Tin anh, rồi mình sẽ tìm ra cách mà em”.

Chỉ một câu nói giản dị, nhưng đủ kéo chị Trang ra khỏi nỗi tuyệt vọng. Tình yêu trở thành điểm tựa để hai vợ chồng tiếp tục bước đi.

Sau nhiều năm chạy chữa, anh chị hiểu rằng con đường phía trước chỉ còn thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Một người quen giới thiệu cho anh chị Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Chu kỳ IVF đầu tiên diễn ra thuận lợi, nhưng kết quả chuyển phôi không thành công. Bác sĩ phát hiện vòi trứng chị Trang bị ứ dịch, cần phẫu thuật kẹp vòi trứng để tránh ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi.

Lần chuyển phôi tiếp theo, chị Trang có tin vui nhưng thai sinh hóa (phôi không phát triển). “Khoảnh khắc đó, tôi như sụp đổ. Nhưng nhìn xung quanh có những người chờ con hơn 10 năm, mình lại tự nhủ phải đứng dậy”, chị Trang chia sẻ.

Anh chị quay lại bệnh viện, được xây dựng phác đồ mới. Lần này, họ có nhiều phôi ngày 5 chất lượng. Ngày chuyển phôi, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền trực tiếp thực hiện. Những ngày chờ kết quả là quãng thời gian dài nhất trong đời hai vợ chồng.

Khi cầm trên tay kết quả beta HCG dương tính, chị Trang ôm chặt chồng. Nhưng nỗi lo vẫn còn, bởi lần trước chị từng gặp thai sinh hóa. Hai vợ chồng hồi hộp chờ từng mốc khám thai. Đến một buổi siêu âm, bác sĩ mỉm cười thông báo: chị Trang mang song thai.

“Nghe tiếng tim con đập mà như tim mình cũng rung lên theo”, anh Hải - chồng chị Trang xúc động chia sẻ.

Ngày hạnh phúc vỡ òa

Ngày 26/11/2020, hai thiên thần nhỏ Lê Duy Hưng và Lê Thùy Linh chào đời. Căn phòng ngập tràn tiếng khóc, tiếng cười. Hai bàn tay bé xíu nắm lấy tay bố mẹ, khép lại hành trình tám năm mỏi mòn chờ đợi.

“Không lời nào diễn tả hết được cảm xúc của mình. Cảm ơn các bác sĩ đã cho vợ chồng mình được làm cha mẹ, có một gia đình trọn vẹn”, chị Trang nói.

Giờ đây, hai bé đã 5 tuổi. Mỗi buổi chiều nhìn con nô đùa trong sân, anh Hải và chị Trang lại mỉm cười. Với họ, hạnh phúc không đến từ điều lớn lao, mà từ khoảnh khắc không buông tay nhau giữa giông bão.

