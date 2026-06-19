1 bác sĩ nổi tiếng cảnh báo: 5 bữa trưa cần tránh vì rất hại thận, 1 món ngang ngâm thận trong nước muối đậm đặc

Cần tránh hoặc hạn chế tối đa những bữa trưa dưới đây!

Trang TVBS đưa tin, một tài xế taxi, vốn rất thích ăn bún bò kho, ăn ít nhất 3 đến 5 lần một tuần, đột nhiên bị khó thở và tức ngực như thể có một tảng đá lớn đè lên ngực. Ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán huyết áp tăng vọt lên 190/110 mmHg, phù phổi nặng ở cả hai bên, gần như phải đặt nội khí quản.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (chuyên gia Thận học nổi tiếng với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tam Quân, Đài Loan) chỉ ra rằng tổn thương này không phải do một bữa ăn duy nhất gây ra. Đó là do thói quen ăn uống gây hại cho thận trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là 5 lựa chọn ăn trưa phổ biến đang âm thầm làm suy yếu sức khỏe thận của người hiện đại.

Việc quá yêu thích món mì bò kho đã gây tổn thương thận

BS Hồng Vĩnh Tường chia sẻ, ông Chen, 55 tuổi, là một tài xế taxi, bị huyết áp cao nhẹ nhiều năm nay, nhưng ông luôn tự cho mình là khỏe mạnh và không mấy quan tâm đến vấn đề này. Là một tài xế, ông Chen thường ăn trưa nhanh tại các quán bún ven đường hoặc cửa hàng bán cơm hộp. Món ông hay gọi nhất là một bát bún bò kho lớn, kèm theo một đĩa thịt kho. Ông ăn bữa trưa này ít nhất 3 đến 5 ngày một tuần. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, ông Chen trở nên rất mệt mỏi và yếu ớt, nước tiểu có bọt, và chân tay bị sưng phù sau khi lái xe về nhà. Vì muốn kiếm thêm tiền, ông đã không đi khám bệnh.

Một ngày nọ, sau khi ăn mì bò kho vào bữa trưa, ông Chen đột nhiên cảm thấy khó thở dữ dội vào buổi tối. Ngay cả khi đang nghỉ ngơi trên ghế xe, ông vẫn cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực và không thể thở được. Ông sợ hãi đến mức vội vã đến phòng cấp cứu và phát hiện huyết áp của mình lên tới 190/110 mmHg . Nồng độ ion kali và phốt pho trong máu đều rất cao. Chụp X -quang cho thấy cả hai phổi đều bị phù nề nghiêm trọng.

BS Hồng Vĩnh Tường cho biết, tình trạng của ông Chen là suy thận cấp và phù phổi do chế độ ăn uống gây ra. Nếu ông đến muộn hơn, ông sẽ cần phải đặt ống thở để điều trị khẩn cấp. Tất cả những điều này là do nhiều thập kỷ ăn những bữa trưa gây hại cho thận đã đẩy nhanh quá trình suy thận. Thêm vào đó, nỗi sợ phải đi vệ sinh và do đó làm trì hoãn công việc của ông Chen càng làm suy giảm chức năng thận. Bên cạnh bún bò kho, thực tế còn có 5 loại bữa trưa khác khiến thận phải "làm việc quá sức" mỗi ngày.

Cơm hộp thịt nướng kiểu Hồng Kông: Hàm lượng natri và chất béo cao, hàm lượng phốt pho hóa học vượt mức cho phép

BS Hồng Vĩnh Tường giải thích, cơm thập cẩm kiểu Hồng Kông bao gồm vịt quay, thịt lợn quay và xá xíu, cùng nhiều món khác. Trong quá trình ướp và quay, người ta thêm một lượng lớn muối, nước tương và các loại gia vị hóa học khác nhau, dẫn đến hàm lượng chất béo cực cao.

Tuy nhiên, phần đáng báo động nhất không phải là bản thân thịt, mà là nước sốt dầu hành lá và nước kho chan lên cơm. 2 thành phần này kết hợp với hàm lượng natri và các hợp chất phốt pho vô cơ cực cao. Ông nhấn mạnh rằng hàm lượng natri trong một hộp cơm bento đùi gà quay thường vượt quá 2500 miligam, vượt xa giới hạn natri cho phép hàng ngày chỉ cho một bữa trưa.

Bún bò kho được coi là món ăn có hàm lượng muối cao nhất

Hùng Vũ Hán cho biết, phở kho được làm bằng cách ninh một lượng lớn tương đậu nành lên men, nước tương, muối và xương heo. Chỉ uống một bát phở thường dẫn đến lượng natri hấp thụ từ 4.000 đến 5.000 miligam, tương đương với lượng natri cần thiết trong 2 ngày.

Hơn nữa, nước dùng đậm đặc hòa tan một lượng lớn ion phốt pho và kali trong mô, có thể trực tiếp gây ra cơn tăng huyết áp, phù chân, thậm chí phù phổi cấp tính và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối hoặc suy giảm chức năng thận.

Bánh bao hấp và há cảo chứa lượng natri ẩn

Nhiều người tin rằng há cảo và bánh bao được chế biến bằng cách hấp hoặc luộc, khiến chúng trông nhẹ và không béo ngậy. BS Hồng Vĩnh Tường giải thích, để nhân bánh được mọng nước và ngon, thịt băm phải được trộn với một lượng lớn thịt mỡ, muối và bột ngọt để ướp. Chỉ 10 chiếc bánh bao có thể dễ dàng chứa hơn 1000 calo.

Nếu vì mục đích sức khỏe mà bạn kết hợp món này với một cốc sữa đậu nành tưởng chừng như tốt cho sức khỏe, thì hàm lượng cao các ion phốt pho và kali có nguồn gốc thực vật trong sữa đậu nành có thể gây ra sự tăng đột biến nồng độ phốt pho trong máu ở những bệnh nhân giai đoạn cuối của bệnh thận, làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Hộp cơm bento gà rán tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe thận

BS Hồng Vĩnh Tường chỉ ra rằng, các miếng gà rán hoặc sườn chiên bán ở các cửa hàng tiện lợi ngày càng lớn, mỗi miếng thường chứa 30 - 40g protein, vượt xa lượng khuyến nghị cho một bữa ăn của người bệnh thận. Ông giải thích, chế độ ăn nhiều protein trong thời gian dài buộc thận phải làm việc quá sức mỗi ngày để lọc độc tố, đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận.

Tệ hơn nữa, việc chiên rán ở nhiệt độ cao và sử dụng dầu ăn nhiều lần tạo ra một lượng lớn các sản phẩm glycation cuối cùng tiên tiến (AGEs) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs), gây viêm nhiễm nghiêm trọng và xơ cứng mạch máu trong cơ thể và thận.

Nước dùng ramen Nhật Bản giống như một quả bom hạt nhân ion natri

Hung Yung-hsiang mô tả tinh túy của mì ramen Nhật Bản là nước dùng đậm đà, màu trắng đục, được tạo ra bằng cách ninh nhừ và nhũ hóa xương lớn và các miếng thịt trên lửa lớn trong thời gian dài. Mặc dù ngon miệng, nhưng nó chứa nồng độ natri, phốt pho và kali cực cao. Ông cảnh báo, việc ăn hết một bát mì ramen mà không để lại một giọt nước dùng nào giống như việc để thận của bạn ngâm trong nước muối đậm đặc cả ngày, điều này có thể dễ dàng gây ra cơn tăng huyết áp và phù cấp tính.

BS Hồng Vĩnh Tường nhấn mạnh, việc thay đổi thói quen ăn uống không cần phải diễn ra ngay lập tức cũng như không phải bỏ hoàn toàn những món ăn trên. Ông gợi ý, ngày mai vào giờ ăn trưa, hãy thử uống ít súp hơn và dùng ít nước chấm hơn, ăn đa dạng thay vì chỉ kết với những món trên. Hành động nhỏ này là cách nhẹ nhàng nhất để chăm sóc thận. Bệnh nhân mắc bệnh mãn tính cũng có thể tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ về thói quen ăn uống của mình.